Taylor Swift lidera la lista de los nominados a los VMA's

Taylor Swift lidera la lista de nominados a los Premios MTV a los videos musicales 2024 con nada más y nada menos que 10 menciones.

En segunda lugar, se encuentra Post Malone con 9 nominaciones, el artista con quien comparte el tema Fortnight el cual suma más de 97 millones de visualizaciones en YouTube.

Les siguen Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter con seis nominaciones, Megan Thee Stallion y SZA con cinco, y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims con cuatro cada uno.

Fornight compite por el primer puesto con We can't be friends de Ariana Grande, Lunch de Billie Eilish, Paint the Town Red de Doja Cat, Houdini de Eminem y Snooze de SZA.

No es la primera nominación de varios de ellos, pues Taylor Swift ha sido nominada otras siete veces, cuatro para Airana y Doja Cat y tres en el caso de Eilish y SZA.

Anitta, Bad Bunny y Rauw Alejandro están todos nominados a mejor video latino, por Mil veces, Monaco y Touching the Sky. Aunque también se encuentran Karol G, por Mi Ex Tenía Razón, y Shakira junto a Cardi B por Puntería.

Además, el puertorriqueño Bad Bunny también está nominado a artista del año.

Y pese al triunfo de Charli XCX Y y Chappell Roan, son los que menos nominaciones tienen debido a que su boom ha sido muy cerca de la fecha de selección de los artistas.