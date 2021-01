"Tesla es un asesino de gatos": La hermana de Britney Spears arremete contra la marca de Elon Musk

La hermana de Britney Spears ha querido enviarle un mensaje a Elon Musk sobre sus modelos eléctricos, asegurando que los Tesl a son "asesinos" de animales de compañía, y le propone una solución para evitarlo: "Me debes un par de gatos".

Los Tesla son sin lugar a dudas la nueva generación de vehículos a motor, coches eléctricos con unos altos estándares de excelencia y pioneros en el tipo de baterías que emplean, así como en los sistemas de conducción autónoma, que aún están siendo perfeccionados, pero que sin duda marcarán el camino de la industria automovilística a medio plazo.

Pero, ¿estos codiciados vehículos son "asesinos de gatos"? Así lo afirma la hermana pequeña de Britney Spears, Jamie Lynn Spear, también actriz y cantante. Jamie Lynn fue protagonista de Zoey 101 en Nickelodeon, y ganó una gran notoriedad en Estados Unidos cuando anunció que sería madre adolescente, al quedarse embarazada con tan solo 16 años.

Tras un impás en sus carrera, Jamie Lynn Spear parece estar de vuelta, y no ha dudado en usar su notoriedad para llamar la atención sobre un aspecto que le preocupa particularmente: el extremado silencio de los Tesla cuando se desplazan a bajas velocidades.

Para Jamie Lynn, esto es una amenaza para animales de compañía como los gatos, de hecho, en un vídeo emitido en sus redes sociales, pide al magnate y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, que haga algo al respecto.

"Elon Musk, resolvamos esto. Me debes un par de gatos", comentaba la joven, que propone una solución para evitarlo, que pasa por que sus coches hagan "uno de esos ruidos que molestan a los oídos de los gatos o animales cuando se pone en marcha, para que de esa forma sepan que algo está sucediendo y no los pillen desprevenidos. Y las cosas no terminan de una manera muy trágica ".

Aunque es cierto que es un error que podría fácilmente evitarse prestando atención por parte del conductor antes de comenzar la marcha, son muchos los que ven sentido a esta propuesta. De hecho, es un debate abierto también en el caso de los humanos, donde son muchos los foros que exigen que todos los vehículos eléctricos emitan algún ruido cuando se desplazan por las ciudades, para evitar el atropello accidental de un peatón despistado.

De momento, Elon Musk aún no ha respondido a las peticiones de Spears.