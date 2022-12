Todo lo que ha dicho Cristina Pedroche sobre ser madre antes de confirmar su embarazo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están esperando su primer hijo. La presentadora de 34 años y el chef de 42 lo ha confirmado en Instagram dos días después de que la revista Lecturas adelantase la noticia sin su consentimiento (y sin haberles preguntado).

"No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo", dicen en su publicación. "Ni nos llamaron para confirmar o desmentir".

"Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso.❤️", añaden felices.

La confirmación llega tras los rumores y después de muchas preguntas. La presentadora de las Campanadas de Antena 3 lleva años —casi desde que en octubre de 2015 se casó con el chef de DiverXO— respondiendo a preguntas sobre su posible maternidad y defendiendo que su felicidad no está en tener un hijo.

Esto es lo que ha dicho la presentadora en este tiempo sobre su deseo (o no) de ser madre.

2018: "No quiero ser madre por ahora"

En 2018, tres años después del "sí, quiero", compartió una foto junto al bebé de una amiga. Eso llevó a que se disparase la curiosidad de sus seguidores, y Cristina Pedroche tuvo que publicar un post con cinco razones por las que no tenía intención de ser madre

“No, no creo que esté en una época buenísima para ser madre”.

”No, no creo que al final se me “pase el arroz”.

”No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé” .

. ”No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía”.

”No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro. De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente”.

2021: "La finalidad de mi vida no es ser madre"

"Tengo 32 años y no me planteo a día de hoy ser madre y a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más".

Así de tajante fue Cristina Pedroche en mayo de 2021 cuando presentó un nuevo proyecto de la mano de Intimina. "La gente me dice que todavía soy joven para ser madre, que no pasa nada, pero es que a lo mejor no quiero y no es un problema, es una opción más, y voy a seguir siendo igual de buena mujer y voy a sentirme realizada y a ser feliz”.

"La finalidad de mi vida no es ser madre, la finalidad de mi vida es ser feliz", matizó la presentadora, y añadió: "La sociedad nos obliga a ser más productivas, a ser felices, a seguir con el ritmo de vida tan caótico que tenemos... y también nos obliga a plantearnos que tenemos que ser madres ya, y yo como persona lo que quiero es ser feliz y hacer feliz a los míos y ya está. ¿Qué vienen niños o no? Ahora mismo no, y si no vienen no pasa nada, mi finalidad será seguir siendo feliz”.

Enero 2022: "Mi padre quiere ser abuelo"

El primer giro de guión (o pequeño cambio de discurso) llegó a principios de 2022 cuando Cristina Pedroche sorprendió en Zapeando asegurando que su padre, Domi Navas, quería ser abuelo. ¡Blanco y en botella! Dani Mateo y Lorena Castell no tardaron en animarla a ir a por el bebé, pero ella rechazó la idea. "Yo no quiero", les dijo a sus compañeros, e incluso mostró su acuerdo con Mateo cuando éste dijo: "Entre un hijo y un nuevo restaurante, prefiero el restaurante".

Marzo de 2022: "Ser madre no cambia nada"

Este mismo año, en el mes de marzo, la presentadora volvió a insistir en la idea que había defendido los años anteriores. "La gente es muy pesada. Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos. Ahora tengo 33 años, me quiero comer el mundo, y eso no significa que si eres madre no puedas hacerlo, pero no entra en mis planes", dijo nueve meses antes de anunciar su embarazo.

"Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía. Hay mujeres que quizás están intentando quedarse embarazadas, y cuando se les pregunta esto, piensan: 'Es que no puedo'. Es una pregunta tan íntima y privada que si la mujer no quiere hablar sobre esto, no hay que insistir. Yo, ahora mismo, soy una persona plena, feliz, que me cuido y me mimo. No necesito más. Tengo una pareja a la que amo, por la que lo doy todo, que me complementa, me ayuda, me hace mejor… Pero más me quiero yo. Y lo mismo pasaría si tuviéramos hijos", añadió.

Octubre de 2022: la pista de Dabiz Muñoz

El auténtico giro de guión llegó con la entrevista de Joaquín a Dabiz Muñoz, el marido de Cristina Pedroche, el pasado octubre. En su programa de Antena 3 fue directo al grano. "¿Has renunciado a tener hijos?", le espetó, y el chef respondió dejando la puerta abierta.

"Yo ya empiezo a tener una edad, pero Cristina es muy joven todavía", confesó. "Tenemos muy claro que, si algún día tomamos la decisión, ambos tendremos que renunciar a cosas en nuestras carreras profesionales".

¿Conclusión? En 2023 se esperan cambios personales y también profesionales para la pareja.