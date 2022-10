Tokischa pide perdón por desafinar en su sesión en el Tiny Desk

Este domingo la emisora pública estadounidense NPR liberaba en su cuenta de Youtube la sesión que Tokischa grabó para su Tiny Desk Concert, en castellano los conciertos "en el escritorio diminuto".

Un formato de música en directo en el que múltiples artistas han dado la vuelta a sus temas más conocidos para reinterpretarlos en una esfera más íntima y demostrar así su poder ante el micrófono. No hay distinciones de género. Han pasado por ahí desde Billie Eilish o Dua Lipa hasta C. Tangana, el tercer español que grababa para la NPR después de Concha Buika y Diego El Cigala.

La dominicana quiso llevar sus ritmos caribeños al Tiny Desk, donde puso en marcha una conjunción de arreglos para transformar temas tan urbanos como Perra en dembow mucho más lento y casi cercano a la bossa nova. Esto sin dejar de lado el coqueteo de su mirada y el jugueteo con el público al otro lado de la pantalla, con el que busca complicidad.

Bachata en Hola, reggae en Somos Iguales y hasta un mambo en Delincuente, que recurre también a la respuesta por primera vez del público, que le grita "bellaca" a Tokischa. Estilazo, su tema con Mashmello, transforma su house gracias a los riffs de piano. La sorpresa llegó con Kilos de Amor, un tema completamente inédito que Tokischa quiso estrenar en un escaparate tan importante como el Tiny Desk.

Sin embargo, no todo salió como Tokischa tenía previsto. En cuanto la sesión se liberó, tanto sus fans como los del formato empezaron a señalar y apuntar que su calidad vocal no estaba a la altura. La artista, que desafina en más de una ocasión durante los 16 minutos que dura el directo, reconoció en sus redes sociales que la grabación no había quedado como quería. Lo supo desde el momento en el que terminó de grabarla.

"Ya sabía q me había quedado mal el Tiny desde que lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour, pedí otra fecha pero no se podía, se le dio rulay, lo músico si le metieron, yo les debo un buen live sesh. Gracias y sorry", escribió en su cuenta de Twitter.

Son seis los músicos que acompañan a Tokischa en su Tiny Desk. A la guitarra toca Abdiel Serrano, la percusión era tarea de Galdy Santiago y Jesús Laboy, al teclado estaba Orlando Brinn y José Lopez en el bajo.