Dua Lipa afirma que está soltera: "Es genial estar sola y pensar solo en mí misma"

Dua Lipa está dando mucho de qué hablar, tanto por que está preparando su nuevo disco, como por su amplia gira mundial Future Nostalgia, como por los rumores de su situación sentimental.

Durante una entrevista Charlie XCX en su podcast Dua Lipa: At your Service, ambas se han sincerado sobre temas de pareja. Allí, Dua Lipa ha desmentido rotundamente los rumores que la emparejaban tanto con el comediante Trevor Noah como con el actor Aron Piper: "Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Es genial estar sola y pensar solo en mí misma y ser un poco egoísta, algo que nunca tuve la oportunidad de hacer."

A pesar de estas afirmaciones, la cantante ha asegurado que quiere volver a enamorarse: "Cuando encuentras a alguien que realmente te ablanda y te calma, hace una gran diferencia", ha expresado.

Rumores sobre sus relaciones sentimentales

En junio, Aron Piper acudió al concierto de Dua Lipa en España, después ambos se fueron de fiesta juntos, donde se les vio bailando en actitud muy íntima.

Posteriormente, se volvió a ver a Dua Lipa y Aron Piper juntos de fiesta en Méjico donde tuvieron que ser evacuados a causa de un terremoto.

A pesar de los rumores que insistían en que Aron Piper y Dua Lipa estaban juntos, parece que la pareja tan solo son muy buenos amigos.

A finales de septiembre, se vio a Dua Lipa y al cómico Trevor Noah saliendo juntos a cenar e, incluso dándose un beso. Por ello, saltaron las alarmas y se pensó que ambos artistas eran pareja, sin embargo, parece que tan solo es un rumor.

Anwar Hadid, la expareja de Dua Lipa

Durante los dos años que duró su relación, Dua Lipa y Anwar Hadid, el hermano de Bella y Gigi Hadid, eran una de las parejas más populares de la industria musical.

Ambos quisieron mantener su relación de manera discreta y más discreta aún fue la manera en la que rompieron, de la que se conocen muy pocos datos.

En 2021, Dua Lipa rompió con Anwar Hadid, desde entonces la artista ha confirmado que ha estado sola y centrándose en sí misma, sin embargo, no ha cerrado las puertas al amor.