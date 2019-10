Con tripita de embarazada y al ritmo de Beyoncé: el baile de Hiba Abouk enamora a las redes

Hacer ejercicio durante los meses de embarazo es una de las claves para que la recuperación postparto sea lo más rápida posible. Pilar Rubio o Laura Escanes son buena prueba de ello, ya que ambas consiguieron reponer su figura en un tiempo récord tras dar a luz.

Así, Hiba Abouk, a la que cada vez le queda menos para dar la bienvenida a su primer hijo junto al futbolista Achraf Hakimi, no renuncia a una de sus pasiones: el baile.

Aunque no puede moverse con la intensidad que le gustaría, su tripita de embaraza todavía le permite bailar al ritmo de Beyoncé. El vídeo del momento ha conquistado a sus seguidores de Instagram, donde J Balvin, Mala Rodríguez o el cocinero Quique Dacosta han dejado divertidos comentarios. "¡Mi tripita de embarazada no me deja casi bailar ya, así que se hace lo que se puede!", escribía la actriz.

"Ole las guapas", ha escrito la cantante jerezana, algo que hace pensar que la actriz está esperando una niña. ¿Habrá desvelado Mala Rodríguez el sexo del bebé sin darse cuenta?