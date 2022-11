Vanesa Martín, detrás del micrófono: abusos sexuales, tumor de útero y situación sentimental

Vanesa Martín es una de las artistas más consagradas del panorama musical español. A sus 41 años, la malagueña lo para de cosechar éxitos con sus canciones, desde que inició en el mundillo en al año 2006. Pero la cantante no lo ha tenido demasiado facil, ni en la industria, ni en la vida. Hoy conocemos a Vanesa Martín detrás del micrófono.

Sufrió abusos sexuales en dos ocasiones

Hace tres años, la intérprete de Si puediera confesó en el programa de televisión Retratos con alma haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía tan solo 18 años. "Tuve que escaparme. Me tocaba, me decía quédate, súbete a la habitación que nos subamos a tomar unas copas", decía Vanesa Martín, que aseguró que el responsable fue un productor con el que nunca llegó a trabajar.

La malagueña aseguró sentirse incómoda. Tuvo que soltarle las manos, meterse en su coche e irse. "Lo vi por el retrovisor y dije nunca más", añadió. La cantante afirma haberlo visto de nuevo, momento en el que se puso de lo más nerviosa "No te das cuenta de lo idiota que está siendo el otro y del abuso que es esto".

Vanesa Martín ha confirmado que esto le afectó personalmente. "Lo que me ha hecho es tener un carácter más distante y ser más seria. Te genera una especie de inseguridad ya que piensas que a ver si por volver a ser agradable... Así que das un paso atrás", explicó.

Años más tarde, ya con 32 años, pasó por una situación similar en la que afirma que un directivo de una ONG le propuso que se desabrochara dos botones para ascender en el mundo de la música. "¿No te has enterado que si te desabrochas dos botones puedes ir mas rápido?" le dijo, a lo que Vanesa Martin le contestó con un 'zasca': "Si yo me quisiera desabrochar dos botones delante tuya no iba a ser".

Se operó de un tumor de útero

Vanesa compuso hace un tiempo el tema Soy, con el que recauda fondos en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Su compriso con las mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama es sólido. En sus propias carnes ha vivido la angustia de recibir un diagnóstico no favorable.

La cantante tuvo que ser intervenida de un mioma de útero, un momento personal duro que hizo tambalear sus cimientos y sus prioridades. Lo contó en una entrevista con Diez Minutos."Yo estoy operada de mioma hace unos años y para mí aquello fue duro. Yo me asusté mucho. Gracias a Dios, fue un susto, lo tenía como un sombrerito encima del útero", contó. "En ese momento, me di cuenta de la importancia que tiene cada año ir a las revisiones y tenerlo todo controlado. Yo tengo una guerra con mi madre para que vaya al ginecólogo", añadió.

Después del susto y una vez recuperada, Vanesa Martín no solo muestra todo su apoyo a las mujeres que se encuentran en tratamiento, también se ha convertido en una voz para animar a otras a hacerse las revisiones pertinentes. Toda prevención es poca a la hora de cuidar la salud. "Que no haya miedo a la hora de ir al ginecólogo. Las revisiones constantes te quitan muchos sustos. Y yo creo que la investigación es primordial y también la conciencia. No tenerle miedo, afrontarlo y no tener tabúes. Para atrás no puedes ir, tienes que ir hacia adelante sí o sí", explicó.

Situación sentimental: soltera

Actualmente la cantante malagueña está soltera, así lo afirmaba durante el verano en la revista Shangay.: "Quiero a mis amigos, a mis hermanos, mis cuñadas, mi pareja… No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría que fuera feliz también", desvelando que habúa sufrido una reciente ruptura". También ha querido destacar que es libre para enamorarse de quien sea.

"Yo tengo la libertad de enamorarme de quien sea, he amado a mujeres maravillosas en mi vida. Tengo la capacidad de enamorarme de quien me atrape la atención, la libertad, el sentido del humor, la inteligencia, el sexo, la piel, la risa, que me haga sentir viva. Y para mí eso es tan difícil… porque no soy enamoradiza", explicaba.

Su reivindicación homosexual en el Orgullo LGTBI

Vanesa Martín ha sido una de las protagonistas de las fiestas del Orgullo LGTBIQ+. El Día Internacional del Orgullo, la cantante publicó un extenso mensaje para reivindicar por primera vez su homosexualidad.

"Arrugaría en un papel todas las leyes de moralidad que nos frenan y nos coartan y las lanzaría al fuego. Es un orgullo sentir, ser, creer, dar, amar, tomar co apretar con fuerza el nervio que nos hagan sentir, que nos desmonten", escribe la cantante, que ha conseguido sumar más de 45.000 me gusta en menos de 16 horas.

Vanesa habla claro y sin medias tintas. No hay que leer entre líneas. Ella da las gracias por poder amar a un mujer con total libertad: "Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia".