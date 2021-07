Vicky Martín Berrocal baja 18 kilos en seis meses: las fotos del antes y el después

La vida de Vicky Martín Berrocal empezó a cambiar hace seis meses. El 6 de enero decidió enfrentarse a un nuevo reto: bajar de peso. ¡Lo consiguió! ¡Y tanto que lo consiguió! La diseñadora ha bajado 18 kilos desde entonces.

Lo ha contado su entrenadora, Crys Díaz, a través de Instagram Stories, donde ha mostrado el después de Vicky Martín Berrocal.

"El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos en directo y alimentación saludable ¿Resultado? - 18 kilos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo...Ahora toca disfrutar de las vacaciones, seguir activos, descansar... y el 1 de septiembre estamos de vuelta para conseguir más cosas", dice el comentario que acompaña a la foto compartida previamente por Berrocal.

Esta es la imagen del después. Es Vicky Martín Berrocal tras seis meses de esfuerzo y constancia. Es Vicky Martín Berrocal con 18 kilos menos.

El antes de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal empezó el entrenamiento el 6 de enero. Tres días antes publicó una imagen de cuerpo entero en la que se puede ver cómo ha sido su cambio.

También esta imagen de finales de 2020 ayuda a hacerse a la idea de cómo ha sido el cambio de Berrocal.

La preparación de Vicky Martín Berrocal

La empresaria empezó con esta rutina en enero para bajar los kilos que había subido en la última temporada.

Vicky Martín Berrocal ha llegado a confesar que tiene una relación tóxica con la comida hasta el punto de usarla como premio. "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", contó en marzo en una entrevista con Divinity reconociendo que nunca le ha dado especial importancia a la talla.

“He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud”, dijo entonces.

La última vez que dijo públicamente qué talla usaba fue en noviembre de 2020, cuando hizo un alegato por las mujeres reales. "Jamás me preocupo por el peso. Se puede ser un pibón con cualquier talla. Es más, es cuestión de actitud. Yo soy quien soy con una 40 o con una 46. Tuve todas las tallas, sé de lo que hablo”, explicó en Instagram en un momento en el que, según aseguró, que en ese momento su talla variaba entre la 42 y la 44 dependiendo de la firma que la vistiese.

Poco antes, en agosto de 2020, escribió un alegato en Instagram Stories en favor de las mujeres reales. Su comentario venía acompañado de esta imagen.

"Soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y, además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real”.