La vida de Nelly Furtado 20 años después de 'I'm like a bird'

Saltó a la fama gracias a I'm like a bird, una canción que tarareó el mundo entero. Era el año 2000 y la canción servía como presentación de la artista Nelly Furtado y su álbum de debut Whoa, Nelly!, un trabajo musical que rápidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial entrando el ranking de Billboard con dos singles: Turn off the light y On the radio.

Su talento quedó demostrado a lo largo de su trayectoria profesional haciéndose con cuatro nominaciones a los Grammy. En esos años, su proyección parecía no tener límites ni barreras geográficas.

Furtado emprendió giras internacionales y recorrió América, Europa y Asia con su música conquistando el público en todos los países en los que paraba su tour. Sin embargo, de repente, todo llegó a su fin. En 2017 la carrera profesional de Nelly Furtado de paró en seco y la cantante desapareció del panorama musical.

Una guerra contra la industria

Durante los años que se mantuvo en activo, fueron muchas las ocasiones en las que Nelly Furtado mostró públicamente su desencuentro con la industria musical. No estaba de acuerdo con aquellos que intentaban convertirla en una diva, quería mantener su esencia: humildad y simpleza.

En una entrevista a The Independent en 2003, explicó su forma de entender el negocio y lo poco contentacin el rumbo que estaba tomando su carrera: "Me encanta hacer música, pero la industria musical es superficial. Yo lo que quería era escribir canciones para ganarme la vida. Entré a esto con un amor ingenuo por la música, pensando que todo se trataría de tocar en festivales maravillosos. Pero a lo que aspiraba era bastante diferente a lo que terminé obteniendo. Lo encontré bastante molesto y es una parte del negocio que me hizo querer dejarlo".

Tampoco soportaba la fama, ser reconocida por todas partes supuso un problema y así también se lo hizo saber a The Independent. "Es extraño que la gente te reconozca y esté interesada en tu vida privada. Casi me vuelvo paranoica con eso".

La unión con Timbaland

En 2003 editó su segundo disco, un álbum al que puso por nombre Folklore que tuvo menos éxito que el primero. Después, se uniría a Timbaland para producir su tercer trabajo discográfico Loose, un álbum con el que Nelly Furtado se sumergía en el R&B y que devolvería a la artista el brillo y la frescura de su primer trabajo. Incluía canciones que fueron todo un éxito como Promiscuous, Maneater, All Good Things (Come to an End) y Say It Right.

Loose tuvo tanta repercusión que alcanzó más de seis millones de ejemplares vendidos y volvió a catapultar la fama de Nelly Furtado. La discográfica quiso extender el éxito e ideó para la artista candadiense un disco en español para cautivar al público hispano: Mi plan.

Sin embargo, la producción no acabó por satisfacer los deseos de la artista que ya soñaba con apartarse del mundo de la música para centrarse en la crianza de su hija Nevis, fruto de su relación con Jasper Gahunia, que nació en el año 2003.

Pérdida de identidad

En ese momento, la canadiense siente que pierde su identidad y así lo declara en sus entrevistas. "Después de Loose, perdí todo el sentido de quien era como artista y por eso di un paso a un lado. Quería estar en casa cuidando a mi hija, en vez de criarla en el camino. Estaba agotada después de la gira de Loose y me di cuenta que tenía que separarme de esa relación comercial", afirmó a Macleans, en 2017.

Dicho y hecho. Nelly Furtado empezó a dedicarle más tiempo a su familia: su hija y su esposo, Demo Castellón. Aunque en 2012 intentó volver al panorama musical con The Spirit Indestructuible, no tuvo una buena acogida. La misma suerte corrió The Ride su último trabajo hasta la fecha, que fue lanzado en 2017 y que no hizo mucho ruido.

Desde entonces, poco o más bien nada se sabe de Nelly Furtado. La cantante vive en su Canadá natal alejada del foco mediático y de los escenarios que durante años le dieron la fama.