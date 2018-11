El vídeo de Rosalía cantando con 15 años, valorada por Àngel Llàcer, Noemi Galera, Sardà y Los Morancos

Con 15 años, Rosalía se presentó a un programa de talentos aunque no convenció al jurado, formado por Noemí Galera , Ángel Llacer , Javier Sardà y Los Morancos , y no pasó a la siguiente fase.

En el último año, Rosalía ha roto fronteras con su música, ha colaborado con J Balvin, ha presentado su álbum en Nueva York y llegando a lo más alto con su álbum El Mal Querer. Sin embargo, la cantante lleva años trabajando en lo que más le gusta y luchando para conseguir el sueño de ser artista.

Las redes sociales han rescatado un vídeo de Rosalía con 15 años que, cuando estaba estudiando 4º de la ESO, se presentó a un programa de talentos.

La joven versionó Como un mar eterno de Hanna y Leave (Get Out) de JoJo delante de Noemí Galera, Ángel Llacer, Javier Sardà y Los Morancos, que casualmente han parodiado su éxito Malamente. El jurado la valoró negativamente, ya que desafinó bastante y no pasó a la siguiente fase del concurso.

Sin embargo, Rosalía no se tomó mal las palabras del jurado y dijo que se había presentado "para aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros".