Adiós al 'LUX TOUR': ¿podría Rosalía anunciar nuevas fechas de conciertos?

Parece que fue ayer y ya han pasado seis meses desde aquel 17 de marzo en que Rosalía presentó en directo su disco LUX.

La expectación por ver cómo iba a llevar al directo este disco conceptual y sinfónico, su cuarto álbum de estudio, era máxima y su concierto de Lyon (Francia) sirvió para despejar todas las dudas en torno al vestuario, la puesta en escena, el setlist y las referencias artísticas elegidas por la cantante en la gira.

La cantante se guardó un as en la manga y, resuelto el misterio escondido en la enorme caja blanca que sitúa en el escenario al principio de cada show, ha sabido mantener el interés de presentes y ausentes hasta el último día de la gira, que ha llegado a su despedida este miércoles 16 de septiembre en Miami (EEUU).

El confesionario de La Perla, por el que han pasado desde Aitana y Yolanda Ramos a Rosalía y Arcángel, ha conseguido convertir en noticia cada uno de los conciertos de la gira que ha pasado 17 países y que no puede decirse que se haya celebrado sin sobresaltos.

Rosalía se vio obligada a cancelar el concierto de Milán por un problema de salud; terminar antes de tiempo uno de sus shows en México, esta vez por problemas en el recinto; y posponer tres conciertos en Estados Unidos por una emergencia familiar. De hecho, la idea inicial era terminar el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico y tuvo que alargar casi dos semanas para reubicar estas citas.

Seis meses después de aquel primer concierto y horas después de cerrar el último, es inevitable preguntarse si Rosalía podría anunciar nuevas fechas de conciertos con el disco LUX y, a priori, la respuesta es que su plan es volver a casa y descansar.

"Poner la llave en la ranura y abrir la puerta de mi casa", dijo a Vogue durante la Semana de la Moda de Nueva York, en la que la cantante acudió al desfile de primavera/verano 2027 de Calvin Klein y fue anfitriona de la fiesta de después organizada por la marca.

La cantante ve necesario el punto y final "para que pueda existir ese interrogante de qué es lo siguiente" y así lo contó al público del Kaseya Center de Miami tras reconocer también que echará de menos cantar estas canciones. "La verdad, no sé cuándo volveré a hacer un tour como este, pero solo sé que lo que he vivido me lo llevo en el corazón y, gracias a Dios, por tanto", dijo entre lágrimas

¿Habrá LUX FESTIVAL TOUR 2027?

Descansar es el plan de Rosalía para los próximos días, como dijo en Nueva York, a donde volverá el 10 de octubre como invitada musical del programa estadounidense de comedia Saturday Night Live. Esto deja las puertas abiertas a un anuncio posterior de cara a 2027, cuando arranque la temporada de festivales.

En 2023 a la gira MOTOMAMI TOUR le siguió lo que llamamos MOTOMAMI FESTIVAL TOUR con Rosalía como reclamo de los grandes festivales de América y Europa. Así, formó parte de Lollapalooza Argentina, de Coachella en Indio (California) o del Primavera Sound en Madrid y Barcelona.

Cualquiera de los tres citados no tienen todavía el cartel anunciado para la edición de 2027 y lo habitual en los tres casos es que se publique en el mes de septiembre. ¿Se anunciarán ahí nuevos conciertos de Rosalía?

Muy pronto saldremos de dudas y de momento ya tenemos marcado en el calendario el 10 de octubre y el 12 de noviembre, fecha en que se entregan los Latin Grammy y momento en que podríamos volver a ver a Rosalía triunfar en una gala de premios.