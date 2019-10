Agoney: "En 'Black' tenía que arriesgar y mostrar mi parte más oscura y reivindicativa"

ENTREVISTA | ON AIR

Un año después del lanzamiento de 'Quizás', el debut de Agoney tras salir de la Academia de OT, llega el estreno de 'Black', su nuevo single que es una antítesis del anterior, tanto musical como estéticamente.

El artista ha pasado por los estudios de Europa FM para hablarnos de este nuevo trabajo: "Con 'Black' ocurrió algo muy especial y supe que tenía que ser el nuevo single sí o sí". Un tema en el que Agoney se estrena como compositor y en el que hace una crítica a las redes sociales y a la adicción y al odio que puede encontrarse en ellas.

"Era difícil y se podía tergiversar, pero me tenia que arriesgar y mostrarme como soy por dentro. Y la parte más oscura que todos tenemos y más reivindicativa también", y añade: "Black le puede suceder a todo el mundo, no solo a las personas que estamos más expuestas".

Y es que el tinerfeño ha visto como, en muy poco tiempo, la fama que ha alcanzado le ha traído muchas cosas buenas pero también otras que no ha sabido gestionar: "La gente se olvida que somos personas normales, que acabamos de empezar. Soy un chico de 23 años que nunca había vivido fuera de Tenerife y es difícil".

Además, 'Black' está concebido como un proyecto audiovisual, ya que Agoney compuso la música y la letra a la vez que el guión del vídeo: "Compuse la letra y música a la vez que compuse un guión. La canción nace a raíz del guión, estaba describiendo el lugar, un ambiente fúnebre".

'Black' es una canción tan personal, que incluso las voces que se han quedado en la versión final son precisamente las más "íntimas". El artista ya había grabado algunas tomas en el estudio pero fue a las 4 de la mañana cuando le vino la gran inspiración: "Era algo de verdad, era algo íntimo. Me desperté por la noche y noté que era el momento". Y de esta manera, grabado con un viejo micro que tenía en casa que se había comprado hacía años.

Sus fans han acogido este nueva tema de forma muy positiva, pese a no tener nada que ver con 'Quizás': "Siento como vamos creciendo juntos. A ellos también les gusta evolucionar y no estancarse". A partir de aquí nos cuenta que tiene varias canciones compuestas ya a las que está dándole forma, pero que no seguirán ni la línea de 'Quizás' ni la de 'Black', sino que seguirá experimentando según como sienta las canciones.

Y otra gran noticia: ¡Probablemente tengamos canción nueva antes de que termine el año!

Pero a pesar de que 'Black' refleje una parte oscura de las últimas vivencias de Agoney, también queríamos hablar de las otras muchas buenas que le han ocurrido más allá de la música.

Este año ha actuado en las fiestas del Orgullo de Madrid y el año anterior fue uno de los encargados de dar el pregón, una experiencia totalmente inolvidable para él: "Cuando me lo propusieron dije 'ala que guay', pero cuando llegué y vi que era algo tan grande me asusté y sentí que no estaba preparado. Pero estoy muy contento con el resultados".

Y este a sus 23 años, Agoney se ha convertido, sin quererlo, en todo un referente para cientos de personas que ven en él un ejemplo a seguir: "Cada discurso que doy no lo doy por ir de empoderador de nada. De hecho una vez, en una firma de discos cantando 'Manos vacías' dije "esto lo hacemos por el amor, la libertad y la visibilidad", fue algo muy bonito que salió así y no tiene segundas intenciones".