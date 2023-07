Aitana habla sobre su admiración a Nicki Nicole, Rosalía, Karol G y Miko Young

Aitana no oculta su fascinación por artistas como Rosalía, Nicki Nicole o Karol G. Durante una entrevista para La Mega, la cantante habla de ellas como mujeres que han conseguido grandes éxitos, con mucho talento y grandes trabajadoras.

La cantante comenzó a darse a conocer en Operación Triunfo y desde ese momento despegó su carrera musical. Uno de sus primeros éxitos fue Mon Amour, un remix de la canción de Zzoilo que él había lanzado en solitario un año antes.

Aitana declaraba que se empeñó mucho en que saliese adelante, pero que la gente confíaba poco en la colaboración. "La sacamos sin listas, sin videoclip, sin nada. No sé lo que pasó que explotó, explotó en todas partes. No nos lo esperábamos la verdad”, explica la artista sobre la viralidad de este trabajo.

Otro gran éxito fue Formentera, una canción que hizo junto a Nicki Nicole. Según Aitana fue totalmente improvisada y un cúmulo de coincidencias. "Justo (Nicki Nicole) estaba por España, la invité al estudio, le enseñé varias canciones y le gustó Formentera. Grabamos ese mismo día en ese mismo momento y fue lo más", explica la cantante.

Videoclip Formentera

Aitana describe así la experiencia: "Fue como un sueño porque realmente a mi Nicki me encanta, me parece una genia, me encanta todo lo que está haciendo y la admiro un montón"

Por la rapera puertorriqueña Young Miko también siente una gran admiración y le dedica las siguientes palabras: "Me está fascinando pero a niveles heavies Young Miko. Me encanta ella, me encanta su rollo me encanta su estilo, sus canciones, me encanta todo”.

Los referentes femeninos de Aitana

Durante la entrevista también habla sobre el panorama de la industria musical para las mujeres. "Cuando entras dentro del top 50 de varios países, el porcentaje de hombres es muchísimo mayor al porcentaje de mujeres”, explica la cantante. Por eso cuando mencionan a Rosalía o Karol G dice lo siguiente: “Estoy tan feliz con todas las mujeres que están empoderando las listas y acaparandolo todo”

Ademaás, elogió el trabajo de la artista colombiana sin pelos en la lengua. "Por su puesto Karol Ges una reina. Me fascina todo lo que está haciendo y cómo está llevando su carrera, lo respetada que es por todo el mundo porque se lo merece y realmente se lo ha trabajado muchísimo”, declaraba Aitana.

También se llenó la boca de cumplidos para Rosalía y su trabajo “Rosalía también es otra completa reina. Me encanta porque las ves y dices me siento orgullosa de ser mujer, ser parte de esta industria que la están liderado estas mujeres tan talentosas y trabajadoras porque además no se lo regalan”

Así será el Alpha Tour de Aitana

La cantante Aitana estará de gira los últimos meses de este añ, ofreciendo conciertos en España y Latinoamérica.

Tras haber vendido todas las entradas de dos sus conciertos en Madrid ha anunciado una tercera fecha en el WiZink center, el 5 de diciembre. Los pases estarán disponibles a partir del 21 de juliopero también hay opciones de preventa

19 de julio a través del banco Santander

20 de julio entradas exclusivas para fans

El Alpha Tourcontará con nuevas canciones de su cuarto álbum, que saldrá a finales de verano.