Aitana y Amaia se reencuentran en 'OT' y se sinceran: "Te he tenido envidia"

La participación de Aitana y Amaia en Operación Triunfo fue un factor determinante para que su carrera musical despegase, pero lo que seguro que ninguna de las dos se esperaba es que regresarían juntas para charlar con los nuevos concursantes.

Justo cuando el concurso se encuentra en la recta final, la visita de estas dos grandes estrellas de la música en nuestro país ha llegado para dar energía a los concursantes.

Durante su paso por la casa, han podido volver a recorrer los mismos espacios en los que convivieron, han cantado algún tema junto a los participantes y han confesado más de un secreto, entre ellos, que se han tenido envidia.

¿Por qué se tienen envidia?

Prácticamente al poco de entrar en la academia, Amaia fue la que soltó una de las mayores confesiones, un tema sobre el que ya había hablado con su compañera. "Yo le dije a Aitana: 'Yo te he tenido envidia'", dijo la de Pamplona.

Esto mismo le había pasado a Aitana, quien confesó que para ella antes Amaia era "la guay" y ella era "el producto". Todos estos pensamientos que ellas tenían estaban principalmente impulsados por la opinión pública, la cual se empeñó en comparar los diferentes caminos que cada una estaba adoptando.

"No tiene ningún sentido y me pareció supersano que nos lo dijéramos", declaró Aitana. Además, Amaia dijo que ella misma había sentido que tenía "la maldición del ganador", una expresión que suele utilizarse en relación con la mala suerte que experimentan los ganadores de los concursos.

Además, la catalana quiso destacar que han sentido "envidia una de la otra, pero por vuestra puta culpa", es decir, de algunos fans y medios.

Amaia se coló en la academia

Entre los momentos más divertidos de Amaia ha sido cuando ha revelado que la última vez que estuvo en la academia fue una vez que se coló en verano.

"Había gente currando y, claro, yo pensé: 'Qué me van a decir si soy Amaia'", confesó la cantante. Este suceso ocurrió cuando la cantante tuvo que grabar un anuncio con una marca en el plató de Operación Triunfo, pues, como se sabía el camino de memoria, sabía por dónde tenía que ir.

Aitana aclara su polémica con 'OT'

Además, Aitana quiso aprovechar que se encontraba en la academia para aclarar una declaración que dio en una entrevista. La artista dijo que no le importaría visitar la casa, pero que no podía cantar en el escenario.

"Con el tiempo, a mí el escenario que más respeto me da es este", explicó. Además, explicó cómo se sentiría si actuara de nuevo allí: "Seguramente lo haría fatal. Estaría supernerviosa y te lo juro, prefiero hacer cualquier concierto"

Amaia canta 'Tengo un pensamiento'

La visita de las artistas a la casa ha dado para mucho, incluso para cantar algunas canciones con los concursantes. En el caso de Amaia, ha cantado su canción Tengo un pensamiento junto a Olivia.

Aitana canta 'Superestrella'

Aitana no quiso quedarse atrás y se animó a cantar Superestrella con todos los participantes.