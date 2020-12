Aitana y Sebastián Yatra enamoran de nuevo con la versión acústica de 'Corazón sin vida'

The Weeknd lanza el remix de 'Blinding Lights', el tema más exitoso de After Hours, sorprendiendo con la artista que ha escogido para esta colaboración: Rosalía. De esta manera se confirman los rumores que se venían produciendo hace días y que no acababan de encajar entre los fans de ambos cantantes.

👉 El motivo por el que los Grammy no han nominado a The Weeknd

👉Bad Bunny y Rosalía rememoran su noche de pasión en 'La noche de anoche'