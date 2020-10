Aitana y Sebastián Yatra sobre 'Corazón sin vida', su "homenaje a Alejandro Sanz": "Queríamos la letra inspirada en 'Corazón Partío'"

Hace mucho tiempo que estábamos esperando una colaboración entre Aitana y Sebastián Yatra. A los dos artistas les une una bonita amistad que incluso los ha llevado sobre los escenarios a interpretar 'Vas a quedarte' a dúo, dejando claro que una canción de los dos era más que necesaria.

UNA BALADA GUARDADA EN UN CAJÓN

Pero antes de 'Corazón sin vida', Aitana y Sebastián ya habían grabado una canción juntos que no ha llegado a salir a la luz. "Teníamos una canción que era de Sebastián y me invitó a cantarla con él", le explica Aitana a nuestra compañera Cristina Merino. "Es una canción muy buena pero no vimos el momento de sacarla porque es una balada súper balada y no sabíamos cuando podía salir", añade.

"El año pasado saqué un álbum de baladas y Aitana también estaba haciendo muchas baladas, pero esa canción que grabamos no hacía mucho ‘match’ con lo nuevo que estábamos grabando", comenta Sebastián. "Seguramente encontraremos el momento perfecto para sacarla, pero ahora es el momento de ‘Corazón sin vida’ porque encaja con nuestros proyectos a la perfección", asegura.

‘CORAZÓN SIN VIDA’, ADELANTO DEL NUEVO DISCO DE AITANA

Aitana ha compuesto los temas de su nuevo trabajo junto a Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee) y Andrés Torres.

La artista nos cuenta que esta fue de las primeras canciones que empezaron a componer después de '+' y fue un proceso de lo más inspirador: “Se nos ocurrió meter un fragmento de ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz y nos inspiró muchísimo. Fue decir eso y empezar a escribir rapidísimo. Fue muy inspirador permitirnos el lujo de poner una parte de una pedazo de canción como es la de ‘Corazón Partío’”.

Y sobre que Yatra tenía que aparecer en este tema, también lo tuvo muy claro desde el principio: “Teníamos un minuto y poco de la canción, y sabía que tenía que ser una colaboración. Entonces pensé en Sebastián directamente y se la pasé. Lo vi muy claro, se lo pasé y él también lo vio claro, grabó su parte y así ha sido”, comenta Aitana.

“A mí me fascinó la canción del arranque”, explica por su parte Sebastián. “Ese mismo día empecé a escribir mi parte y me junté con Mauricio y Andrés para darle forma. Me inspiré mucho en el concepto de Alejandro Sanz y también en el concepto de ‘Corazón sin vida’ que tenían ellos y era muy importante para mí representar las dos partes de las relaciones. Cuando una no quiere nada más y esa persona está volviendo con un poco de esperanza, pero también con mucho dolor”, asegura.

A continuación puedes ver el vídeo de Corazón sin vida de Aitana y Sebastián Yatra:

ALEJANDRO SANZ, CONTENTO CON ESTE HOMENAJE

Escoger un éxito como es ‘Corazón Partío’, uno de los temas más emblemáticos de Alejandro Sanz, para crear una nueva canción recuperando un fragmento de la original, no es tarea fácil.

“Antes de pasarle la canción a Sebastián se la pasé a Alejandro Sanz”, explica Aitana asegurando que no sabía si le iba a gustar o no. “Me dijo que le había gustado muchísimo y que para adelante. Y me hizo muchísima ilusión”.

Sebastián también confiesa que se puso nervioso hasta saber qué opinaba Alejandro Sanz de su parte: “Yo estaba muy ansioso por si de repente no le gustaba la canción. Me hago mucho la cabeza con todo este tipo de cosas. Pero le gusto mucho”.

UN VÍDEO A DISTANCIA

Aunque en un primer momento Sebastián tenía pensado viajar a Madrid para grabar el videoclip juntos, la situación actual sigue siendo arriesgada, así que decidieron grabarlo por separado pero consiguiendo que pareciese que era una historia en el mismo lugar.

“Estábamos viviendo la misma realidad. Cada cosa que ella hacía, yo estaba haciendo lo mismo en el otro lado del mundo. Y al final si se siente como si nos encontráramos”, explica Yatra.

Además, nos explica que si todo va bien estará en España en noviembre, por lo que podremos verlos juntos de nuevo e incluso interpretar ‘Corazón Sin Vida’ en directo.

El tema ha sido producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, habituales colaboradores y equipo de producción de Aitana en sus últimos hits y mezclado por Tom Norris. Una canción compuesta por Aitana Ocaña, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Sebastián Yatra, y, por supuesto la aportación de Alejandro Sanz, que le pone el lazo a este futuro nuevo hit internacional de Aitana.

El videoclip oficial ha sido dirigido por Pablo Hernández, producido por Panda Films y rodado a medio camino entre Madrid y Miami, cuidad donde ha colaborado estrechamente la productora 36 grados.

LETRA DE 'CORAZÓN SIN VIDA DE AITANA Y SEBASTIÁN YATRA

Tú me dejaste, pero te dije nada

Me enamoraste, pero nunca te dije nada

¿Para qué me curaste cuando estaba herida?

Si me dejas de nuevo un corazón sin vida, ah

Tomas tus besos (Oh-oh), te los regreso (Oh-oh)

No será fácil olvidarte, lo confieso

Tomas tus cartas (Oh-oh), te las regreso (Oh-oh)

Con las palabras que escribiste en cada verso

Dime para qué me curaste cuando estaba herida

Si me dejas dе nuevo un corazón sin vida, ah

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah (Ah-ah-ah)

Un corazón quе no te olvida, ah-ah-ah, ah (Ah-ah-ah)

Tanto daño que hace el mar cuando está a la mitad

Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar

Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión

Cuántas ganas de llamarte me da esta canción

Quizás faltó decirte que lo siento (Oh-oh-oh)

Que fui yo el que me alejé y me llevó el viento (Oh-oh-oh)

Y aunque sé que estás con alguien de momento (Oh-oh-oh)

Te buscas en mis canciones todo el tiempo (Oh-oh-oh)

Hoy me vuelves a escribir como si nada

Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada

Como si nadar en lágrimas curara

Y ese amor que te alejó no se acercara

Tomas tus besos (Oh-oh), te los regreso (Oh-oh)

No será fácil olvidarte, lo confieso

Tomas tus cartas (Oh-oh), te las regreso (Oh-oh)

Con las palabras que escribiste en cada verso

Dime para qué me curaste cuando estaba herida

Si me dejas de nuevo un corazón sin vida, ah

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah (Ah-ah-ah)

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah, ah-ah (Ah-ah-ah)

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah-ah-ah

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah-ah

Tomas tus besos, te los regreso

No será fácil olvidarte, lo confieso (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Tomas tus cartas, te las regreso (Oh-oh)

Con las palabras que escribiste en cada verso

Dime para qué me curaste cuando estaba herida

Si me dejas de nuevo un corazón sin vida, ah

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah (Ah-ah-ah)

Un corazón que no te olvida, ah-ah-ah, ah-ah (Ah-ah-ah)

Letra: letrasbd.com