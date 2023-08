Alaina Castillo encuentra su sonido con 'malos hábitos': "Quería arreglar con mi música las cosas de mi vida"

Lo que siente Alaina Castillo por la música es auténtica devoción. Una devoción que fue cosechada en el templo del fervor; la religión.

La artista de 23 años, nacida en Houston, Texas, empezó su relación con este arte cuando, con 15 años, entró en el coro de la escuela. "Mi mamá fue al coro en la iglesia, así que yo también", cuenta ella, en una entrevista que demuestra su control del español.

Poco después llegó el momento de decidir si quedarse allí o probar algo distinto. Hoy, la apuesta de Castillo es una de las promesas del panorama musical americano, y su último discomalos hábitos lo demuestra.

La complicidad de internet, clave en su inicio musical

La intérprete decidió salirse de lo celestial para focalizar su atención en los sonidos que le brindaban el pop y el R&B. Sin coro ni canal de transmisión de su voz, la respuesta fue fácil: internet. Estando en el colegio, Castillo ya decidió hacer una carrera con la música. "Quería hacer realidad mi sueño de cantar, y no sabía cómo hacerlo, así que empecé mi canal de YouTube porque esa fue como la única manera en la que podía intentar hacer algo de música".

Empezó haciendocovers de distintos artistas con un micrófono naranja que todavía aparece en los vídeos compartidos a través de sus perfiles en redes sociales. Un micro que ha sido el más fiel testigo de su proceso musical.

De todas ellas, que acumulan grandes números en internet, la versión publicada en 2018 del tema Lovely, de Billie Eilish y Khalid es la interpretación más reproducida de Castillo en su canal. Cuenta con casi 8 millones de reproducciones.

Lovely- Billie Eilish feat. Khalid (cover by Alaina Castillo)

"Para las personas que están empezando ahorita es muy fácil hacer algo en social media". A diferencia de la generación anterior, que trajo consigo una hornada de cantantes que empezaron al calor de Disney Channel, las conocidas como chicas Disney, Alaina se considera afortunada por haber podido contar con la red para expandir su arte y dar el salto al estudio.

'malos hábitos', el sonido definitivo de Alaina Castillo

Cuando se quiso dar cuenta, la joven de Houston que recibió las primeras melodías en el coro del colegio ya estaba grabando sus propias historias. "A veces me gustaría volver a los días en que estaba haciendo cambios en mi casa, porque solo era yo en mi cuarto con la cámara y el microphone y estaba sola", reconoce sincera.

No fue fácil entrar en una industria tan grande —y tan agresiva— siendo tan joven. "No sabía cómo hablar por mí misma, tenía como dieciocho años".

La realidad es que las cinco canciones de su reciente EP de cinco canciones —éxtasis, luna de miel, hookah envenena, saboteo y me conquistaste— configuran el estilo más personal y con el que la artista se encuentra más identificada.

Alaina Castillo - éxtasis

"Es mucho más distinto que voicenote o parallel universe", expresa la cantante en referencia a sus anteriores singles, y concluye: "Con este EP siento que encontré mi sonido y también con el sencillo fantasies. Ahora siento muy bien este sonido y quiero continuar con esto".

Un trabajo que concluye la llegada a su destino: cantar su vulnerabilidad al ritmo de la combinación de pop, R&B y dance. "Quería ser muy vulnerable con la letra, pero también quería que tuviera optimismo. Por eso he utilizado el sonido del disco para hacer algo con dance, porque quería empezar a arreglar con mi música las cosas de mi vida, el drama y cosas de mi pasado. Por eso las letras son muy tristes, pero creía que podría bailar si quería 'ser feliz", explica la intérprete.

Es decir, poder ser clara sobre sentimientos no muy felices, y utilizar el ritmo como antídoto.

Sus raíces mexicanas y su relación con el español

Gran parte de la hasta ahora corta discografía de Castillo es en español, un homenaje a sus raíces mexicanas y un reto profesional. "Mi papá nunca me habló en español. Fue difícil, porque cuando estaba con mi familia no podría hablar con ellos. No podía hablar con mi abuela y quería hacer algo para cambiarlo".

Es la razón por la que empezó a aprender español con 15 años. "Decidí ponerlo en mi música porque es una manera de conectar con mi cultura y con mi familia y también conmigo misma. Es una parte que todavía no he explorado con la música que estoy haciendo y quiero hacer todo lo posible para realizarme a mí misma. Hacerlo en español es parte de eso", ha explicado a Europa FM.

Inspiraciones y aspiraciones musicales: de Rihanna a Paloma Mami

Sus referencias son claras: Drake y Rihanna no paran de salir de su boca. "Vi muchos de sus vídeos en YouTube cuando ellos estaban empezando a hacer música. Mi universo es R&B, dance y un poco de pop". Su gran "pool" (conjunto) de cantantes con los que poder unir su voz es amplio. "Quiero hacer algo con Paloma Mami, con Jhayco, con Drake... Hay muchos grandes nombres con los que quiero hacer algo", ha confesado mirando al cielo, para ver si se hace realidad.

Para quien todavía no haya estado en contacto con su arte, la americana lo tiene claro: "Tienes que escuchar luna de miel, sobre todo si eres un hopeless romantic (romántico empedernido)".

Alaina Castillo - luna de miel

Sin planes actuales de empezar una gira por ahora, Alaina no para: "Estoy haciendo música en el estudio y quiero lanzar como dos canciones más antes del fin de este año. Ahora la música es la única manera en que me puedo explicar".

Mientras tanto, la de Houston acumula apariciones y debuts: este año ha aparecido por primera vez en la televisión en español; cantó en Despierta América y asistido a eventos como Billboard's Women in Music y Mujeres Latinas en la Música. Algo que se suma a su estreno en 2022 en uno de los festivales más populares del mundo, Coachella, y su actuación de apertura en uno de los shows de Coldplay.

Que nadie le pierda la pista.