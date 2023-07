Grandes momentos del Motomami Tour de Rosalía: 'Despechá', el guiño de 'Bizcochito', apoteósico Coachella, Rauw Alejandro y más

Del 6 de julio de 2022 al 22 de julio del 2023.

Más de un año ha estado Rosalía recorriendo el mundo con su Motomami World Tour. Un año fuera de su casa y lejos de su familia, pero un año que ha marcado un punto de inflexión en su carrera. Un espectáculo que han visto 2 millones de personas en 68 conciertos en 21 países del mundo.

Una gira apoteósica que ha despertado fascinación por todo el mundo. Rosalía se posiciona ya como la estrella española más global de los últimos tiempos, un meteorito musical que ha dejado incontables e inolvidables momentos sobre el escenario.

Qué será lo próximo es la gran pregunta, pero no cabe lugar a dudas de que el poderío que desprende en su espectáculo es inmenso. A la Motomami no hay quien a frene.

El arranque en Almería

Almería fue la primera parada del Motomami World Tour, el primer paso de un largo camino que ha durado más de 365 días. "Esta es una tierra de arte", reconocía Rosalía a su público almeriense, recordando unas vacaciones que hizo en esta ciudad cuando tenía ocho años y se sintió "especial" por por pasear por las mismas calles de "una una superestrella como David Bisbal... ¡y de Tomatito!". "Me vuela la mente al pensar que he vuelto aquí para cantar", celebraba.

'Despechá', la canción del verano

En cuanto la escucharon en los conciertos, el público la hizo suya. Se convirtió en la canción del verano antes incluso de su estreno oficial en las plataformas. Ese Baby, no me llames...fue magnético.En videcolip, rodado en Palma, resultó ser una fantástica oda al costumbrismo de las vacaciones de sol y playa.

Un mambo violento que luego tuvo su versión techno en la segunda parte del Motomami World Tour.La Rosalía maquinera que nadie esperó conocer.

El gesto de 'Bizcochito'

El New York Times la nombró icono del año en 2021 por este gesto. Una mueca que contagió al mundo entero y que incluso Billie Eilish replicó en uno de sus shows. Surgió de manera espontánea en un ensayo con sus bailarines y se convirtió en un símbolo de la gira.

La guitarra de 'Dolerme'

Se reivindica como músico. Que Rosalía sacase una guitarra para tocar Dolerme, una de sus grandes baladas, demuestra su formación y amor por la esencia del directo.

La gigantesca bata de cola del vestido de 'De Plata'

Un estilismo tan imponente con su voz en De Plata, la única canción de su primer disco, Los Ángeles, que incluyó en su repertorio del Motomami Tour. Derroche de emotividad.

La versión del 'Papi Chulo'

Un homenaje al requetón que bailó de niña. Rosalía resucitó a Lorna en un mashup de temas que bailó con su cuadrilla de motopapis, incondicionales en el escenario. Ya en 2020 lo pronosticaba: "En mi gira voy a bailar el Papi Chulo". Y lo cumplió.

La sorpresa de Rauw Alejandro sobre el escenario

La cara de Rosalía lo dice todo. El puertorriqueño se subió al escenario por sorpresa para bailar Despechá con la que ya es su exprometida. Fue en el show de Inglewood (California).

"No tiréis cosas"

Le han llovido regalos por doquier, pero el ramo de flores que le cayó directamente en la cara fue la gota que colmó el vaso.

Tuvo que pedir por redes sociales que no se tirasen objetos al show por su propia seguridad.

Una propuesta de matrimonio

Tremenda sorpresa se llevó la cantante en Toronto, Canadá. Un fan le hizo llegar un anillo hasta el escenario y ella, obviamente, se quedó alucinando. "Te quiero mucho, pero voy a esperar. No estoy preparada todavía", le respondió, añadiendo "bueno, te voy a decir una cosa, ¿sólo por esta noche, vale?"

El apoteósico inicio del Coachella

Todo el tour ha arrancado conSaoko,pero su presentación en el Coachella puso los pelos de punta a millones de personas. Los que estaban allí presentes y los que lo vieron a través del streaming.

Tokischa sobre el escenario

Tienen dos colaboraciones, Linda y La Combi Versace, asi que la cantante latina no pudo faltar en algunos de los shows de Rosalía. Uno de ellos, el Coachella.

El 'Héroe' de Enrique Iglesias

Sin lugar a dudas, el cover más emotivo de toda la gira.

Rauw Alejandro en el Coachella

Cantaron Beso por primera vez en directo y su feeling sobre el escenario los coronó como la pareja del momento. Pero todo lo que empieza... Termina.

México y La Llorona de Chavela Vargas

Más de 160.000 personas como testigos de uno de los conciertos más multitudinarios que se ha celebrado en el Zócalo de Ciudad de México. Rosalía quiso hacer un homenaje a una de las grandes divas mexicanas versionando La Llorona, de Chavela Vargas, que enmudeció al público.

La despedida en el Lollapalooza de París

Su concierto más lagrimógeno. La emoción y los sentimientos embriagaron a la artista, que se rompió en dos ocasiones.

Al cantar Hentai al piano, la balada erótica para Rauw Alejandro, y durante el temaBeso, su colaboración con él. En aquel momento todos pensaron que las lágrimas se debían al final del tour, pero tras conocer la ruptura todo cobró más sentido.

"Motomami se termina, se termina en París, donde tantos de vosotros me habéis conocido gracias a este proyecto, gracias a este disco y a los que os estoy muy, muy agradecida", se despedía, mientras hablaba de qué es lo próximo que veremos. "El siguiente capítulo aún no sé cómo será.Hay algunas ideitas, ilusiones, pero... pues yo qué sé, solo Dios sabe, Dios dirá", decía. "Pero antes, a todos mis fans en el mundo entero, quiero que sepáis que os adoro y que sois lo mejor que me ha pasado. Así que muchísimas gracias de corazón por siempre estar ahí", declaraba.

Sus palabras de despedida fueron un agradecimiento a su público, una declaración de amor y una puerta abierta al futuro. A la motomami todavía le queda mucho camino por recorrer.

El fin de una era. La era Motomami.