El álbum de 1973 al que Aitana homenajea en la portada de su disco 'Alpha'

Aitana abre una nueva era musical con Alpha. La artista, que venía de representar el mundo más pop y naif con su música, bebe ahora de referencias electrónicas y house para las canciones que componen su tercer trabajo, quizá el más maduro de su carrera.

Un disco en el que se incluyen las desveladasFormentera (ft Nicki Nicole), En el Coche, Los Ángeles, Las Babys o Miamor (ft. Rels B) o The Killers, que Aitana canta en directo en sus shows. Mientras estamos a la espera del anuncio del tracklist completo, se conoce ya la existencia de una colaboración con Danna Paola y otros dos temas en solitario llamadosLuna, "una balada", y Dararí. Ella misma ha desvelado los títulos durante su promoción en Mexico.

Una portada clásica con una clara inspiración

Es la carátula que más sensación ha causado a sus seguidores. Aitana da una vuelta de tuerca a su estilo visual y se enfoca en generar impacto con una imagen que desprende luz pero también da protagonismo a la oscuridad.

Un desarrollo de marca e imagen que se comprueba también en sus nuevos estilismos y ese corte de pelo con el que inaugura una nueva etapa personal y profesional. Se trata de la portada más pulida y profesional, alejada de esas fotos infantiles que protagonizaron sus anteriores discos.

La foto de Aitana para Alpha se relaciona inevitablemente el mundo de la moda, una dirección artística que bebe además de una fuente muscial bastante clara:el disco de Pink Floyd The Dark Side of the Moon(el lado oscuro de la luna), editado en marzo de 1973 y que sin lugar a dudas se alza como uno de los álbumes más importantes de la historia de la musica.

The Dark Side of the Moon (Pink Floyd) y Alpha (Aitana)

Con el fondo negro, la textura y los destellos de colores como especial protagonistas, la cantante se alza como el prisma que transforma la luz en color, igual que el triángulo de la carátula de Pink Floyd.

El próximo 22 de septiembre estará disponible al completo.