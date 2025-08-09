Tercera jornada Sonorama Ribera 2025: Carolina Durante no decepciona y Franz Ferdinand cumple sueños

El Sonorama Ribera, con Europa FM como radio oficial, continúa inundando de buena música las calles de Aranda de Duero (Burgos). Esta vez, una tercera jornada del festival ha reunido a más personas dispuestas a disfrutar de todo tipo de música.

Este viernes 8 de agosto ha estado marcado de nuevo por la diversidad de género y de artistas, con cantantes emergentes y veteranos que han conquistado a la localidad burgalesa con sus distintos estilos y su talento.

De La Raíz al sueño de Franz Ferdinand

La velada ha comenzado con artistas reivindicativos como Chambao y La Raíz, al mismo tiempo que el indie rock ha conquistado de la mano de Rufus T. Firefly. Por su parte, se han abierto camino artistas muy queridos como Merino y Almácor.

La guinda de pastel ha llegado con Franz Ferdinand. La banda británica ha puesto a bailar hasta al espectador más rezagado con un directo inigualable, al son de temas como Take me out, Curious, Walk Away y The Fallen, entre muchos otros. La noche se ha hecho corta con el grupo liderado por Alex Kapranos, que ha demostrado su carisma una vez más con alguna que otra frase en español.

Franz Ferdinand ha demostrado su talento desmedido ante miles de personas agolpadas para disfrutar de la banda internacional. Los saltos, los vítores y la energía desbordante no han faltado en un concierto de lo más especial. Un sueño cumplido para muchos.

Carolina durante, reyes del directo

La madrugada se ha abierto paso con Carolina Durante, uno de los grupos nacionales con más tirón en directo. Los pogos no han faltado al ritmo de canciones como Cayetano y Elige tu propia aventura.

Pero lo relax también ha tenido su espacio este viernes en el Sonorama Ribera, con protagonistas como Barry B y Nena Daconte que, cada uno con su estilo, ha vuelto a encandilar a sus fans.

Estos y muchos otros artistas han sumado hitos para Aranda de Duero, que cada año se posiciona como uno de los mejores festivales de España.