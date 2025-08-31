'Bésame', de Alejandro Sanz y Shakira, en 7 datos: la dedicatoria que hizo saltar las alarmas, el beso y el aullido de la Loba

Te interesa Alejandro Sanz y Shakira: la historia de su gran amistad a lo largo de los años

El pasado 23 de mayo, el estreno del nuevo proyecto de Alejandro Sanz¿Y ahora qué? sacudió al mundo de la música pues escondía una nueva colaboración con Shakira: Bésame, el tema que está listo para convertirse en una de las canciones del verano.

En ella, según el diario The New York Times, las dos estrellas de la música en español “intercambian cariños en una canción que conecta el pop latino con los afrobeats nigerianos y, en el puente, lanza algunas palmas de flamenco para una fusión más transatlántica”.

Y puesto que Bésame no es un lanzamiento más del verano, los seguidores de ambos artistas han estudiado, analizado y profundizado en la letra y en cada gesto de sus admirados cantantes y poco a poco se han ido desvelando algunas curiosidades sobre el tema y la relación que une a ambos artistas.

Aquí siete datos curiosos sobre la canción:

1. Forma parte del nuevo EP de Alejandro Sanz

La canción es uno de los seis temas que componen el EP ¿Y ahora qué? que el músico madrileño lanzó el 23 de mayo y que, según su discográfica, es un adelanto del gran proyecto musical que irá desvelando durante este año.

La letra y la música de Bésame la firman los dos artistas, Alejandro Sanz y Shakira.

2. Su tercera colaboración juntos

Han tenido que pasar casi 20 años para que el madrileño y la de Barranquilla hayan vuelto a grabar una canción juntos. La primera fue el superéxito La Tortura, que forma parte del sexto álbum de Shakira, Fijación oral vol. 1, lanzado en 2005.

La segunda colaboración la grabaron en 2006: Te lo agradezco, pero no fue el segundo sencillo del álbum El tren de los momentos de Alejandro Sanz y vio la luz en enero de 2007.

3. Una dedicatoria que hizo saltar las alarmas

Fue el pasado 13 de mayo cuando, en el primer concierto que Shakira dio en Estados Unidos dentro de su gira Las mujeres no lloran, las dos estrellas de la música latina vibraron con el encuentro sobre el escenario de los dos artistas versionando La Tortura veinte años después.

Horas después del show, el cantante de Amiga mía sorprendió a todos con una apasionada publicación en la que se podía leer: "Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma". La dedicatoria cobró todo el sentido en cuanto salió la canción, pues esta frase es un verso de Bésame, que no canta él, lo canta ella.

4. Una química muy fuerte

"Yo le decía: ¿Cuándo vamos a hacer una canción porque nada más que haces canciones con muchachos guapos y talentosos?", bromeaba Sanz en un pódcast de fans del cantante sobre cómo había surgido la colaboración.

Luego, ya en serio, explicaba que antes no habían encontrado la canción, pero ahora sí se había producido la magia. "Es complicado, después de hacer una canción como La Tortura, encontrar el motivo para juntarnos y no resultar evidentes", señalaba, y admitía que "la química que existe musical entre los dos es muy fuerte, y cuando cantamos juntos pasa algo".

5. El vídeo improvisado en los ensayos

Fue en la ciudad de Charlotte (Estados Unidos), antes del concierto de la colombiana, durante los ensayos de La Tortura, cuando la pareja grabó el videoclip que estrenaron justo una semana después de la canción.

"Una canción, una amistad y las ganas de juntarnos bastan para grabar un video y poder regalaros la belleza de lo natural, de lo improvisado, de lo que nace y de lo que se siente", resumía el madrileño el videoclip en el que la pareja artística baila sensualmente al ritmo de la canción demostrando que veinte años después tienen la misma complicidad que los unió al principio.

El director fue, una vez más, Jaime de Laiguana, el fotógrafo que está detrás de la mayoría de las portadas y vídeos de la colombiana: TQG con Karol G, Soltera, Te felicito...

6. El aullido de Alejandro

La canción, que es toda una declaración de amor y de rendición ante una intensa pasión sin importar el precio, incluye dulces confesiones, como "La otra noche, soñé contigo / Que me estaba muriendo de frío / Me calentó tu mirada", y otras más atrevidas, como "Te escribí esta canción y una lista de cosas pendientes / La primera es hacerte el amor con carácter urgente".

Pero, sin duda, una de las cuestiones más comentadas de su letra ha sido el aullido con el que Sanz concluye la canción. La explicación podría ser clara: Shakira es la loba y ese es su grito de guerra. Pero con ese 'auuuuuuhhh' el cantante no solo ha querido homenajear a su amiga.

"A mi madre la llamaban la loba por ser la única mujer de siete hermanos y crio a sus hermanos; a mi hermana y a mí prácticamente nos crio sola porque mi papá viajaba mucho, entonces era una mujer muy fuerte y a mí me produce una emoción bonita ver que Shakira es la loba, pero mi mamá también, entonces para mí es un grito de guerra", contó Sanz en otro pódcast de su club de fans oficial.

7. El salseo por el beso en la oreja

En el final del vídeo, además del aullido, hay otro detalle que despertó la euforia de los fans —que siempre han creído que entre ellos hay algo más que una amistad, aunque no lo reconozcan—: el beso en la oreja que Alejandro Sanz le roba a Shakira después de abrazarse.

Tras publicar el vídeo fueron muchos los rumores que apuntaron a que Candela Márquez, la actual pareja del cantante, no pudo reprimir los celos y dejó de seguir a ambos en Instagram… Y eso que ella había estado presente durante el rodaje.

Días después, volvió a seguir a su chico, pero no a la colombiana. Lo cierto es que la actriz también asistió al concierto que el pasado 6 de junio la colombiana dio en Miami dio y en el que contó con Alejandro como artista invitado, de nuevo interpretando La Tortura. Candela no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar públicamente, a través de una historia en Instagram, la admiración que siente por Shakira —aunque no la siga—.