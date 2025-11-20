Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés hacen vibrar la Puerta del Sol

Este miércoles 19 de noviembre, la Puerta del Sol de Madrid se ha convertido en un escenario musical para acoger un concierto gratuito. Al menos, así ha sido durante 45 minutos. En él, cuatro artistas han sido los grandes protagonistas: Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés.

Ya minutos de antes del arranque de este espectáculo, en vísperas del encendido de las luces navideñas en la capital con Pablo López y consciente del gran evento gratuito que se avecinaba, la Puerta del Sol se preparaba para una de esas noches en las que toca vestirse de gala y dar lo mejor de sí misma.

Cortes de calles por la Policía, cierre de las salidas de la estación de Metro y tres 'templos' en forma de escenarios. Todo ello, para que unas 15.000 personas disfrutasen de un Encuentro, con mayúsculas, que la compañía Apple ha organizado para conmemorar los 40 años de su llegada a España.

Israel Fernández

A las ocho de la tarde, clavadas como un reloj, la fachada de la tienda más emblemática del kilómetro cero ha iluminado sus ventanas de azul para dar entrada al primero de sus protagonistas, el cantaor Israel Fernández, quien ha deleitado al público con su voz flamenca, su traje blanco y su canción Me encuentro solo.

Unos versos, que el público, ha respondido con entusiasmo, con los "olés" correspondientes, con sus móviles en alto inmortalizando el momento y con una ovación para culminar.

Amaia

Tras Israel Fernández, ha aparecido Amaia con su piano de cola dispuesto para la ocasión y su voz angelical para interpretar Zorongo gitano y dejar a toda Puerta de Sol casi en silencio para escuchar atenta una melodía que recuerda la más clásica tradición española. Además, esta no es la primera vez que la artista toca este tema, ya que también lo ha hecho sonar en sus últimos conciertos.

Yerai Cortés

Tras la actuación breve pero intensa de Amaia, el espectáculo ha dado paso a las palmas y al flamenco del guitarrista Yerai Cortés. Acompañado por seis voces femeninas, ha interpretado A su lao convirtiendo, por momentos, el kilómetro cero en un auténtico 'tablao'.

Dellafuente

Para el final ha quedado la locura con Dellafuente, que ha aparecido pisando fuerte, saludando a la capital y ofreciendo a un público totalmente entregado las estrofas de un Romero Santo que sus admiradores han coreado con él al unísono.

También han quedado grabadas las canciones Ayer y Manos rotas, que han provocado lágrimas de emoción entre los privilegiados que le han podido disfrutar más de cerca en las primeras filas junto a los efímeros escenarios instalados para la ocasión.

En definitiva, han sido poco más de 45 minutos de espectáculo, pero han resultado más que suficientes para que estos cuatro artistas dejasen su huella, su talento y su voz para el disfrute de todos los que se han acercado una noche de miércoles, en noviembre, a la Puerta de Sol madrileña.