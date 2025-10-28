Amaia marca la cuenta atrás de 'Aralar', su single más tradicional e inminente

Amaia ha apuntado en el calendario el estreno de su próximo single. Su nuevo tema Aralar llegará este 31 de octubre. Un título con el que la intérprete de Tengo Un Pensamiento se encamina hacia su nueva era musical.

El título de este tema hace referencia a la Sierra de Aralar, ubicada en los Montes Vascos que se encuentran entre Navarra y la provincia de Guipúzcoa. Con este lanzamiento, la cantante de Pamplona podría dar a entender que hace un guiño a sus raíces. En su adelanto, que dura apenas 9 segundos, vemos a una mujer tocando una especie de flauta con una mano. Este instrumento se podría tratar de txistu, un instrumento de sonido agudo, similar al de la flauta. Esta imagen cambia pasa posteriormente a una serie de tamboristas vestidos con ropa tradicional.

"Entre Rosalía y Amaia tengo el finde hecho", "No te puedo creer la Sierra de Aralar", "Esto es demasiado inesperado pero me encanta" son algunos de los comentarios con los que sus fans muestran su expectación con este anuncio.

Con Aralar, la ganadora de Operación Triunfo en 2017 transforma su sonido bebiendo del folclore. Este nuevo single llegará apenas un mes después de com você, su colaboración con Judeline,una bossa nova con pinceladas de rumba chill con el que ambas artistas apelan al "deseo de acompañar, de vivir y sentir con alguien especial, sin importar el idioma ni las fronteras".

"Envuélveme, eu só quero estar com você / Muérdeme la boca y a tu cuerpo enrédame / Envuélveme, sácame de aquí, llévame / Que vas a quedarte y no te vas, prométeme", dice el estribillo de Com Vocé.

Amaia y su próxima gira 'Arenas'

Amaia pondrá rumbo a los escenarios con su gira Arenas, con el que la artista empezará en su Pamplona natal en enero de 2026. A partir de aquí, la navarra pondrá rumbo a A Coruña, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona en dicho panel de conciertos.