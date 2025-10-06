El viral vídeo de Amaia y Rigoberta Bandini en el concierto de Alizzz

El viral vídeo de Amaia y Rigoberta Bandini en el concierto de Alizz | @Anakiin15 en redes sociales

Amaia se convirtió en la protagonista del Fstvl B con sus distintas actuaciones en el escenario. Y es que la pamplonica estrenó en directo su reciente colaboración con Judeline —Com Você— junto a la gaditana, pero también hizo otra aparición estelar.

Además de su aplaudido concierto, la intérprete de Nanai dio la sorpresa y apareció en el show de su compañero Alizzz. Juntos cantaron su featuringEl encuentro ante la ovación de todo el público en el Parc del Fórum en Barcelona.

A través de una actuación de lo más desenfadada e improvisada, los artistas entonaron y bailaron ante el público, mostrando su complicidad tanto musical como personal.

Aparición sorpresa de Rigoberta Bandini

Y por si eran pocas sorpresas, Alizzz también quiso invitar al escenario a Rigoberta Bnadini, presente entre bambalinas. La intérprete de Perra apareció en actitud de fiesta para unirse a sus compañeros, abrazándoles y saltando durante la actuación.

Los vídeos de la actuación han sido de lo más comentados en redes sociales por la naturalidad de los artistas, quienes además de actuar en el festival barcelonés, celebraban la música a lo grande.