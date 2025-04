Amaia revela que 'Magia en Benidorm' evoca el día que conoció a su novio Daniel: "Me enamoré muchísimo"

Amaia es poco dada a hablar de su vida privada pero su disco Si abro los ojos no es real está lleno de intimidades. La cantante habla de su madre en M.A.P.S, se pone en su piel en Auxiliar, le canta a su abuela en Despedida y evoca a su pareja en Magia en Benidorm. Porque fue en esa localidad alicantina donde se encontró por primera vez con Daniel 2000.

Fue en 2022 en el extinto Primavera Sound Weekender. "Yo acababa de dejar la relación anterior. Llevaba meses soltera, estaba genial y de repente en ese festival conocí a Daniel. Fue como un match increíble. Me enamoré muchísimo y todos mis amigos me decían 'Amaia, ten cuidado no te meta en otra relación, llevas muy poco tiempo soltera'... Y ahora estamos de puta madre... ", ha confesado en una entrevista en Gallery +. "Fue mágico, fue increíble".

Amaia habla de la magia de los inicios de una relación y recuerda lo que decían sus amigos en la letra de esta canción. "Dicen que me toca estar | Conmigo y con nadie más | Salir a pasear | Descubrir más la ciudad

Ir al cine sola está de moda | Empezar a meditar | Todas estas cosas no me importan | Ya no me puedo concentrar | Porque ahora | Contra la puerta nos besamos muy deprisa", canta la de Pamplona, que conoció a Daniel poco después de acabar su relación con Álex de Lucas. La conexión fue inmediata.

"Yo me acuerdo que en ese festival nos dijimos 'Da igual lo que pase pero vamos a ser superamigos'. Sin saber todavía... Hubo un match muy fuerte", añade la cantante que en septiembre de 2022 acudió por primera vez a un evento público con Daniel. Entonces lo hicieron discretamente, ahora es protagonista de sus redes y también el director creativo de su disco.

Amaia canta que pasó de sus amigos —"Dejadme en paz | Ya me apañaré si lo paso mal | No voy a escucharos más | Esta vez os juro que es de verdad"— y confiesa que al día siguiente hizo lo que todos. Miró su foto y se reenamoró. "Una foto de los dos | Hice zoom sobre su cara | Y su boca me encantó".

La letra de 'Magia en Benidorm' de Amaia

Dicen que me toca estar

Conmigo y con nadie más

Salir a pasear

Descubrir más la ciudad

Ir al cine sola está de moda

Empezar a meditar

Todas estas cosas no me importan

Ya no me puedo concentrar

Porque ahora

Contra la puerta nos besamos muy deprisa

Te tiro al suelo y después me tiro encima

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na, mmm

Y de nuevo

Frente al espejo nos besamos muy deprisa

Te beso el cuello y ahora tú te echas encima

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na, mmm

Dejadme en paz

Ya me apañaré si lo paso mal

No voy a escucharos más

Esta vez os juro que es de verdad

No sé si fue Benidorm

O la luna, qué sé yo

Estaba como hechizada

Y todo se me complicó

Y por la mañana, de la nada

Una foto de los dos

Hice zoom sobre su cara

Y su boca me encantó

Porque ahora

Contra la puerta nos besamos muy deprisa

Te tiro al suelo y después me tiro encima

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na, mmm

Y de nuevo

Frente al espejo nos besamos muy deprisa

Te beso el cuello y ahora tú te echas encima

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na, mmm

Dejadme en paz

Ya me apañaré si lo paso mal

No voy a escucharos más

Esta vez os juro que es de verdad

Dejadme en paz

Ya me apañaré si lo paso mal

No voy a escucharos más

Esta vez os juro que es de verdad