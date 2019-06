Los amigos de Avicii mantienen vivo su legado con 'TIM', su álbum póstumo

Tras escuchar Tough Love y S.O.S con Aloe Blacc, los amigos de Avicii han renacido al artista con TIM, su álbum póstumo.

Las nuevas canciones de Tim Bergling son tan frescas e inventivas como siempre y continúan su legado como una de las figuras más queridas y respetadas de la música.

Antes de su prematuro fallecimiento el 20 de abril de 2018, el DJ y productor había completado varias de las 12 pistas de TIM, incluido 'Heaven', junto con Chris Martin. Tim y el vocalista de Coldplay escribieron y grabaron esta canción en 2014, con Tim produciendo la versión final en 2016, no se ha tocado desde entonces. A excepción del último verso que se agregó después del fallecimiento de Bergling, en la canción 'Heart Upon My Sleeve' junto con Imagine Dragons, que también estaba terminada.

Otros temas se completaron en un 90% y el trabajo final en ellas fue realizado por un trío de equipos de producción que habían colaborado con Avicii a lo largo de su carrera, coescribieron muchas de las nuevas canciones con él y siguieron de cerca las instrucciones detalladas que había dejado atrás.

S.O.S con Aloe Blacc ya acumula 250 millones de streamings en todo el mundo desde su lanzamiento el mes pasado, alcanzó el puesto número 3 en la lista Topify Global Top 200 y encabeza la lista de la BBC Radio1 A-List y la lista de canciones de Baile/Electrónica de Billboard, además de alcanzar el #1 en radio en Alemania, Holanda, y Suecia.

Las ganancias netas de Avicii del álbum se destinarán a la fundación sin fines de lucro Tim Bergling, que apoya los problemas de salud mental, la prevención y educación del suicidio, la conservación de la vida silvestre y otros temas en los que Bergling tenía interés y pasión.