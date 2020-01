El amor de Billie Eilish y su hermano Finneas está por encima de la vida y la muerte en 'everything i wanted'

Cuando Billie Eilish lanzó 'everything i wanted' el pasado mes de noviembre, pudimos comprobar que su sonido se había vuelto algo más luminoso a pesar de la oscuridad de la letra de la canción.

En este tema, Billie habla de un sueño en el que se suicida y a nadie le importa, haciendo una clara crítica a lo mal que lleva la fama y estar todo el día siendo perseguida por los paparazzi. Afortunadamente, cuando despierta de este sueño descubre que su hermano Finneas está junto a ella en la habitación y vuelve a sentirse bien.

Ahora Billie ha publicado el videoclip del tema que ha dirigido ella misma y que, como no podía ser de otra manera, protagoniza junto a su hermano.

Billie aparece conduciendo un coche con su hermano de copiloto hasta que, de repente, acelera para caer al agua. Mientras se va hundiendo poco a poco el coche, los hermanos se miran, sin ningún tipo de miedo y se cogen de la mano.

Cuando el agua empieza a meterse dentro del coche, que ya está en las profundidades, ya puede anticiparse el final de esta historia en la que queda claro que su amor incondicional está por encima de la vida y la muerte.

Precisamente al principio del vídeo puede leerse una frase que habla de ello: "Finneas es mi hermano y mi mejor amigo. No importan las circunstancias, nosotros siempre hemos estado y siempre estaremos ahí el uno para el otro".

Finneas, que ahora trabaja con otras artistas como Selena Gomez, es el productor de esta canción y el álbum debut de Billie 'When we all fall asleep, where do we go?', que grabaron íntegramente los dos solos en su casa, sin visitar ni siquiera un estudio de grabación.