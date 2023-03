Te interesa Las canciones que han inspirado 'Bellodrama', el nuevo disco de Ana Mena

[[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/temas/ana_mena-1|||Ana Mena]] prepara el lanzamiento de BELLODRAMA. Su segundo álbum de estudio sale este viernes 24 de marzo y la malagueña apura los últimos días antes del lanzamiento para servir breves aperitivos de su nuevo trabajo a sus fans.

Si la pasada semana publicó un breve vídeo de 40 segundos de la canción [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/noticias/musica/ana-mena-hace-spoiler-adelanta-como-suena-cancion-llorando-disco_202303166412c36331c73f000167ee68.html|||Llorando en la disco]], este lunes ha publicado un breve adelanto de Lentamente.

La cantante ha servido un doble aperitivo de la canción. Por un lado, ha publicado un breve teaser del videoclip y por otro, ha compartido un audio de 42 segundos en el que se escucha cómo suena este tema.

[[EXTERNAL:Twitter|||1637907359619072000|||images/play_twitter.jpg]]

[[EXTERNAL:Twitter|||1637933967776047112|||images/play_twitter.jpg]]

La letra de 'Lentamente', de Ana Mena

Hoy te he vuelto a extrañar

Otra noche despierta

Sin poderte ---

Y a cada segundo siento la necesidad

De irte a buscar

De ir a llamarte y preguntar

Hoy te noto diferente

No me puedo explicar

Qué ha cambiado

Y aunque llame a solas

Cuando vuelves a mí

Hazme el amor despacio

Dulce y lentamente

Lentamente, lentamente

Lentamente, lentamente

Las canciones de 'BELLODRAMA', el disco de Ana Mena

Lentamente forma parte del tracklist de BELLODRAMA, el disco de Ana Mena que se podrá escuchar íntegro a partir del viernes 24 de marzo.

El nuevo álbum incluye 15 temas, de los que nueve ya se pueden escuchar. Aquí se incluye los adelantos de Lentamente y Llorando en la disco.

Lentamente

Bebé ft. Dejota21

Un clásico

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/o3L7U7hjkxo|||images/play_youtube.jpg]]

Me he pillao x ti

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/fg_Td9Z3kaQ|||images/play_youtube.jpg]]

Llorando en la disco

Ben & Jerry's

Mañana dios dirá

Un millón de lunas

Me enamoro

Amanecer rojo

Mentiras ft. Ir Sais

Las 12 ft. Belinda

[[EXTERNAL:Twitter|||1636081422657110017|||images/play_twitter.jpg]]

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/ZwZfcO3zhg0|||images/play_youtube.jpg]]

Música ligera

[[EXTERNAL:Youtube|||V|||images/play_youtube.jpg]]

A un paso de la luna ft. Rocco Hunt

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/NQ3YKiMZDxw|||images/play_youtube.jpg]]

Se iluminaba ft. Fred Palma

[[EXTERNAL:Youtube|||https://www.youtube.com/embed/5tFv5ILJ6N8|||images/play_youtube.jpg]]

Lo que Ana Mena ha dicho de 'BELLODRAMA'

Ana Mena ha contado que BELLODRAMA es "un muy buen disco pop". En una entrevista con la revista InStyle, la malagueña aseguró estar "emocionadísima": "Creo que nunca lo había estado tanto con nada".

"Después de darle muchas vueltas a la cabeza, y darle muchas vueltas al estudio, este año se puede decir que he hallado mi sonido y mi imagen", contó la artista sobre este trabajo, que sigue la estela de Música Ligera.

La cantante además ha publicado una playlist con la música de la que bebe este nuevo trabajo.

Esta playlist, llamada Bellodrameo, incluye 16 canciones de todos los estilos e idiomas, como por ejemplo Rosas de La oreja de Van Gogh, Corazón de poeta de Jeanette, Sabor a mí de Luis Miguel, Love language de SZA o The one that got away de Katy Perry.