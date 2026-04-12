Anyma lamenta la cancelación de su concierto en Coachella: "Estoy devastado"

Tras el show de Sabrina Carpenter en Coachella del viernes 10 de abril, estaba previsto que Anyma actuara a medianoche. Sin embargo, a las 00:17, la organización del festival suspendió el concierto "debido a las fuertes rachas de viento que afectan al montaje del escenario". Rápido, las redes sociales se llenaron de críticas, asegurando que el viento no era tan fuerte.

Detrás de Anyma está Matteo Milleri, el DJ y productor italoestadounidense conocido por el dúo Tale of Us. A las tres horas de la cancelación, el artista quiso compartir un comunicado en redes sociales para lamentar la situación: "Estoy destrozado. No tengo muchas palabras más que decir que estoy realmente devastado", empieza diciendo.

Anyma: "Estoy profundamente apenado por todos los que se presentaron en el escenario principal y por aquellos que estaban viendo la transmisión en vivo desde casa"

"Tener la oportunidad de presentar el nuevo show, ÆDEN, y compartir toda la nueva música y el arte significa más para mí de lo que puedo expresar. Es increíblemente doloroso, especialmente después de trabajar día y noche durante el último año, no solo yo, sino también mi equipo y el equipo de Coachella, que lo dieron todo en esto", añade.

Sin embargo, Anyma destaca que "la seguridad fue y siempre será nuestra mayor prioridad". "Los vientos peligrosos no solo nos impidieron a nosotros y a Coachella montar nuestro escenario, sino que también hicieron imposible que todo mi montaje en vivo y la actuación funcionaran de forma segura", explica.

Así, el artista asegura que está buscando una solución: "Desafortunadamente, no hay otros espacios disponibles para que pueda presentar el show este fin de semana. Estoy trabajando en una solución para al menos poder ofrecerles algo de música, pero no quiero interferir en los horarios de otros artistas. Pronto habrá actualizaciones. Lo siento muchísimo", zanja.