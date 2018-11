Aparecen 10 canciones nuevas de Ariana Grande en Spotify bajo un pseudónimo

Tan sólo unos días después del lanzamiento de 'Thank u, next' , la canción de Ariana Grande donde habla de sus exs , han aparecido en Spotify 10 temas inéditos de la artistas bajo un curioso pseudónimo: Zandhr.

Ariana Grande está imparable en cuanto a su carrera profesional se refiere. Todavía en plena promoción de 'Sweetender', el álbum que publicó hace unos meses, la artista ha anunciado las primeras fechas de su próxima gira y está a punto de estrenar el vídeo de 'Breathin'.

Pero esto no le impide que esté trabajando en nueva música, como hemos podido comprobar con el lanzamiento de 'Thank u, next'. Esta canción supone el primer avance del que será su quinto álbum de estudio y en el que habla de su relación con Pete Davidson o del fallecido Mac Miller.

Y por si no tuviéramos suficiente han aparecido en Spotify 10 temas nuevos de la artistas bajo el pseudónimo de Zandhr. En esta compilación llamada 'Nobody Does Better' encontramos entre las canciones inéditas algunos temas ya filtrados, como la canción que le da nombre a este "disco", 'Pink Champagne', 'Cadillac', 'Fiesta'' o 'To Long'.

También encontramos una nueva versión de 'Be Alright', que si bien ya la publicó de manera oficial ahora incluye un featuring con Quavo, del trío Migos.