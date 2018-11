Ariana Grande se columpia en las nubes en el vídeo de 'Breathin'

Después de romper todos los récords con su último single, 'Thank you, next', en el que homenajea a todas sus ex parejas sin una pizca de rencor, (desde Ricky Alvarez hasta Pete Davidson pasando por Big Sean y Mac Miller) Ariana Grande acaba de estrenar el videoclip de 'Breathin', uno de sus temas del álbum 'Sweetener'.

Cuando adoptó a Piggy Smalz, el pequeño cerdito con el que la vemos posar en muchos de sus stories de Instagram, lo convirtió en protagonista de uno de sus vídeos. Sonaba 'Breathin' y en el vídeo solo se podía ver al pequeño animal retozando en cama. Algunos de sus seguidores se enfadaron: no entendían que un vídeo tan "casero" y "cutre" se convirtiese en el videoclip oficial del tema.

Sin embargo, Ariana salió al paso de las críticas y explicó que solo era un vídeo divertido para sus fans mientras no llegaba el oficial. Y así ha sido. Ariana Grande vuelve a alzarse como la reina de los cielos en este nuevo vídeo, que sigue en la línea de 'No Tears Left To Cry' y 'God is a Woman'.

En el clip, dirigido por Hannah Lux Davis, podemos ver a Ariana reflexionar sobre sí misma mientra camina a cámara lenta en un mundo que va demasiado rápido para ella. Además, la cantante tiene la cabeza en las nubes (literalmente) y se deja llevar por el balanceo de un columpio atado al cielo. Sin duda, 'Dios es una mujer'.