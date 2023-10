Ariana Grande despeja todas las dudas sobre su próximo disco

Sin rodeos. Ariana Grande, en la línea en la que lo hizo en 2022, ha vuelto a ser honesta con la comunidad gigante de fans que la apoya y sigue y ha contestado a las especulaciones o preguntas sobre su música y si habrá o no nuevo disco próximamente.

Tres años después de lanzar Positions, su sexto y último álbum de estudio —que llegó tras Yours Truly (2013), My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) y Thank U, Next (2019)— hemos podido ver a la artista crear su propia marca de maquillaje, REM Beauty, en la que está centrada, y conocer que dará voz a su doble faceta como cantante y actriz con su participación en la próxima adaptación cinematográfica en dos partes del musical Wicked, que todavía no se ha estrenado, dando vida a Glinda.

En el terreno de su carrera profesional como cantante, Grande deleitó hace apenas dos meses a todo su público con actuaciones en streaming y conversaciones virtuales con sus seguidores por el décimo aniversario de su primer disco, Yours Truly. Una semana en la que vimos cómo la de Florida cantaba Daydreamin por primera vez en 10 años o interpretaba The Way, su canción con Mac Miller, por primera vez después de su muerte.

Este domingo, la cantante se encontraba atendiendo a sus fans y haciéndose fotos con ellos cuando uno de ellos le lanza la pregunta del millón y le habla sobre su próximo disco. Ella, sincera y clara, le responde: "Déjame hacerlo primero".

Según confirma la propia cantante, el esperado álbum no verá la luz, al menos, a corto plazo.

El momento ha recordado a muchos al año pasado cuando, en un vídeo en el que interactuaba con sus seguidores respondiendo preguntas, una usuaria le preguntó alguna pista sobre AG7. "Esta es una pregunta que me da miedo responder, pero siento que quiero tener un poco de transparencia y honestidad con mis fans", confesaba ella.

"La verdad es que no he empezado ningún disco. He escuchado muchas teorías y expectativas en ese sentido, pero después de Positions no estaba lista para comenzar otro álbum todavía", continuaba. "Mis manos están bastante ocupadas con muchas otras cosas emocionantes para encontrar trabajo en este momento y esto [su línea de maquillaje] es parte de ello".

Este verano se conoció la separación de Grande de su marido Dalton Gomez tras dos años de matrimonio, por la que la cantante deberá pagar más de un millón de dólares por su acuerdo de divorcio.