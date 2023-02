Ariana Grande y The Weeknd preparan su cuarta colaboración: el remix de 'Die for you'

Ariana Grande y The Weeknd // Getty

Un vídeo de Ariana Grande cantando unos versos de Die for you, de The Weeknd , ha confirmado que los artistas estarían preparando la que será su cuarta colaboración musical.

Cuando Ariana Grande y The Weeknd unen sus voces en algún tema, es sinónimo de éxito asegurado. Una muestra de ello fue el remix de Save your tears, que si ya funcionó por sí sola a las mil maravillas, cuando se unió la estadounidense le volvió a dar un nuevo empuje a la canción incluida en After Hours.

Y parece que Ariana y Abel van a repetir la misma fórmula haciendo el remix de Die for you, tema que The Weeknd incluyó en su álbum Starboy, en 2016.

Así lo han anunciado ambos artistas en redes sociales con un vídeo en el que se ve a Ariana en el estudio de grabación algunos versos de la canción, lo que ha hecho presuponer que se tratará de un remix para darle una nueva vida a la canción.

"Escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set. Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse", ha escrito Ariana junto al vídeo publicado originalmente en TikTok.

Parece que The Weeknd tiene especial cariño a este tema. En 2021, coincidiendo con si quinto aniversario, le otorgó el videoclip que no hizo vio la luz dentro de Starboy. Ahora, siete años después, vuelve a darle una nueva vida junto a Ariana Grande en un remix.

Las colaboraciones de Ariana Grande con The Weeknd

La primera vez que Ariana Grande y The Weeknd colaboraron juntos en un proyecto musical fue en el año 2014 con el lanzamiento de la canción Love Me Harder. Tema que se consagró como uno de los más escuchados del año y que revalorizó a ambos artistas en el panorama musical.

Ya como dos de los artistas más importantes a nivel internacional y en plena pandemia del coronavirus volvieron en el año 2020 con la Off The Table y ahora, y en 2021 con el remix de Save Your Tears.

Ahora, podremos escuchar sus voces juntas de nuevo en el remix de Die for you.