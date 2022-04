Arkano improvisa en 'La Sexta Noche' con palabras de Paco Marhuenda y Antonio Maestre

Arkano empezó su entrevista en La Sexta Noche enfrentándose a un reto. Cada colaborador del programa de laSexta le propuso una palabra y a partir de ahí tenía que improvisar. No es un reto nuevo para él, pero sí lo es enfrentarse a un plantel de colaboradores tan variopinto. ¿Con qué términos saldrían Paco Marhuenda, Afra Blanco, Gabriel Sanz y Antonio Maestre?

Paco Marhuenda se lo puso fácil. Empezó con Verónica (Sanz), un guiño a la presentadora del programa.

se lo puso fácil. Empezó con (Sanz), un guiño a la presentadora del programa. Afra Blanco se fue a sus orígenes y el guiño fue para su abuela. Eligió Quiroga, el municipio de Lugo del que es su familia.

se fue a sus orígenes y el guiño fue para su abuela. Eligió el municipio de Lugo del que es su familia. Gabriel Sanz apostó por la actualidad. A escasos días del fin de la mascarilla en interior, esa fue su palabra.

apostó por la actualidad. A escasos días del fin de la en interior, esa fue su palabra. Antonio Maestre metió "su cuña" e introdujo un concepto, la clase obrera.

Un regalo para Arkano

La improvisación de Arkano con las palabras de los colaboradores fue la antesala de la entrevista del free styler con Verónica Sanz. Después de esta improvisación, el alicantino se sentó en el sofá de los entrevistados para recibir una sorpresa: su biografía en forma de improvisación.

"Mira Arkano, esta es la historia que te mando, de un periodista en naufragio cuando trata de copiarte rapeando. Yo en Albarracín tan feliz y me llama el jefe y me dice que esta noche viene Arkano, y una pieza de su vida rapeando. Y ahí me ves, qué revés, barba blanca 'freestyle' con dolor de pies. Yo soy cantautor, otro flow, otro mood, more smooth".