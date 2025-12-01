Así fue el concierto de J Balvin en su vuelta a Medellín: 7 horas de duración y 25 artistas invitados

Lo de J Balvin con el Hecho en Medellín, Ciudad Primavera no fue un concierto, ni siquiera un pseudofestival, sino más bien un homenaje al género urbano con todas sus facetas. Hubo reggaeton, trap, artistas internacionales, canciones míticas del artista, nostalgia y mucho buen rollo y complicidad.

Entre los mejores momentos de la noche, estuvo sin duda la actuación con Maluma, con quien compartió unas bonitas palabras. Además, acudieron grandes artistas internacionales como 50 Cent y DJ Snake y míticas figuras del reggaeton como Yandel, Feid, Daddy Yankee y Farruko.

El show tuvo lugar en Medellín, Colombia, en el Estadio Atanasio Girardot, y tuvo una duración total de 7 horas. Sobre el escenario, una estructura circular de 360 grados y varias pasarelas, contó con la presencia de 25 artistas legendarios del reggaeton, trap y hip-hop.

Para que no te pierdas nada, te recopilamos algunos de los mejores momentos que trajo la noche.

Maluma y su vínculo con la familia

Durante la actuación, el primer momento que se vivió fue cuando Malumase arrodilló ante él en señal de respeto, algo que J Balvin correspondió y Maluma le dio un par de besos mientras los dos conversaban sin micros.

Este emotivo momento se completó además con piropos de Maluma hacia el físico del artista. Por su parte, J Balvin dijo que es un "hermano" para él al que tiene mucho cariño y respeto.

Por si fuera poco, comparten un vínculo muy importante: los dos son padres. Actualmente, su relación se ha fortalecido aún más y hablan de "lo que de verdad importa, la familia".

Su emoción recordando a su pareja

Uno de los momentos en los que J Balvin no pudo evitar soltar las lágrimas fue mientras cantaba Río, la canción dedicada a su pareja Valentina Ferrer.

La modelo y su hijo no pudieron asistir al evento por problemas con los papeles, por lo que no pudo evitar derrumbarse antes de empezar a cantar. Durante el tema, aparecieron varias imágenes de ellos en las pantallas, lo cual hizo aún más emotiva la escena.

El respeto de uno de los grandes

Puerto Rico y Colombia se unieron una vez más sobre el escenario con la llegada de Daddy Yankee, quien apostó por revivir el reggaeton antiguo con el lanzamiento su colaboración con Bizarrap.

Esto mismo fue aplaudido por J Balvin durante el show. “En un momento donde estábamos desorientados y sin rumbo llegaste a impulsar el género”.

Por su parte, Daddy Yankee quiso agradecer al colombiano: “Confieso que Balvin para mí es como familia, un amigo, alguien a quien respeto mucho, un gran líder que tiene Colombia y te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho”.

No solo reggaeton

Pero es que el Ciudad Primavera no fue solo reggaeton, sino que también hubo espacio para el trap y el hip-hop. En este último género pudimos ver a 50 Cent, mítico rapero que cantó su tema In Da Club, entre otros.

Hasta 25 artistas

La noche fue todo un espectáculo con gran variedad de invitados de altura que dieron momentos para el recuerdo: