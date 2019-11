Demi Lovato reaparece y explica sobre su proceso de aceptación física

Demi Lovato ha hecho sus primeras declaraciones en público después de un año de rehabilitación tras sufrir una sobredosis en julio de 2018.

La cantante se ha sincerado en una celebración de la revista 'Teen Vogue', donde ha explicado su proceso de recuperación y de aceptación.

"En los últimos cinco años he aprendido que no vale la pena vivir a menos que estés haciéndolo para ti misma. Si estás tratando de ser alguien que no eres, o intentando complacer a otros, a la larga no va a funcionar", confesó y añadió que "No cambiaría la dirección de mi vida por nada. Nunca me arrepentiría de nada. Amo a la persona que soy hoy".

Con estas palabras, la artista confirma que se acepta a sí misma, con sus imperfecciones o su celulitis, que ya mostró en Instagram con un poderoso mensaje en el que explicó que quiere mostrarse natural porque lo ha pasado mal intentando aparentar lo que no era.