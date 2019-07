Bad Bunny anuncia un parón en su carrera para unirse a las protestas contra el Gobierno de Puerto Rico

Poco antes de su actuación en el Sónar 2019, Bad Bunny anunció que iba a hacer una pausa en su carrera para mostrar su apoyo a las protestas contra el Gobierno de Puerto Rico.

La noticia sorprendió a sus fieles seguidores, aunque ya había rumores sobre esto, porque el 17 de julio, el artista viajó a su país para unirse a una multitudinaria marcha en San Juan.

El intérprete de 'Callaíta' publicó un comunicado en Instagram que empezaba con "Yo sé que la noticia está corriendo el mundo, pero no es lo mismo yo verlo con mis propios ojos y sentir tanto!!". "A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan, no es el momento de sacar ni promocionar música ni estar subiendo fotos. No puedo, mi gente me necesita y yo los necesito a ellos" añade junto a un vídeo en el que expresa que después de acabar los conciertos que ya tiene cerrados, volverá a Puerto Rico porque "es hora de romper con el cabrón fanatismo político".

Asimismo, Bad Bunny expresa que esta lucha contra "el Gobierno corrupto y abusador" es necesaria para dar ejemplo al mundo y "a las pasadas y a las próximas generaciones", y "enseñar al gobierno quién manda en Puerto Rico".

El artista tenía previsto acabar su gira en España e ir a Miami para centrarse en su próximo álbum, pero ha decidido cancelar este proyecto y hacer "una pausa a mi carrera" porque confiesa que no tiene "corazón ni mente para hacer música". Por lo tanto, Bad Bunny viajará a Puerto Rico para "salir todos los días a la calle" y "seguir manifestándose", ya que "no podemos darle la espalda al pueblo, a nuestra patria, a nuestra isla".