Bad Bunny hace su propio 'Tokyo Drift' en el vídeo de 'Bichiyal'

Bad Bunny ha lanzado un nuevo videoclip de su álbum YHLQMDLG, lanzado el pasado 29 de febrero.

Siguiendo con el hilo conductor del niño que aparece en la portada del álbum y en todos los videoclips lanzados hasta el momento: 'Ignorantes', 'La Difícil', 'Si Veo A Tu Mama', 'Pero Ya No' y 'Hablamos Mañana'; en 'Bichiyal' nos lo traslada con su bicicleta a la ciudad japonesa de Yokohama, al sur de Tokio.

Como lo anteriores, este vídeo está dirigido por el propio Bad Bunny junto a Stillz y hacen un particular homenaje a la película Tokyo Drift la saga 'Fast & Furious'.

LETRA 'BICHIYAL' DE BAD BUNNY Y YAVIAH

Ella está casi, casi soltera

Un corillo de bandoleras

Quieren perreo la noche entera

Sin cojones le tiene si se enteran

Porque está casi, casi soltera

Un corillo de bandoleras

Quieren perreo la noche entera

Sin cojones le tiene si se enteran, yeh

Yo la vi desde afuera

Tiene como a veinte en lista de espera

Sale pa la calle y coje en la acera (-cera, -cera)

El jevo peleando y esa no era

Un bellaqueo clandestino

Yo le meto como un submarino

Loca con los cacos, pero que sean finos

Chingo con el gato pero no se vino (no se, no se)

Tranquila, que yo te resuelvo

Me gusta pero no me envuelvo

Dame, en serio, te lo devuelvo

Eh, eh, eh

Es una bichiyal

Le gusta montarse en los banshee y chillar

Se pasa picheando, pero la voy a pillar

Ya son las diez y se empezó a maquillar

Hoy se puso traje, hoy se va a guillar

La otra mordida, no las deja brillar

Una asesina, los mata con perreo

No sé como todavía no salía en un video

Ella está casi, casi soltera

Un corillo de bandoleras

Quieren perreo la noche entera

Sin cojones le tiene si se enteran

Porque está casi, casi soltera

Un corillo de bandoleras

Quieren perreo la noche entera

Sin cojones le tiene si se enteran

En la suya con n-o-t-a

Y t-r-o-p-a, yo sé que se va

No quiere anillo, ni s-o-g-a

Casi soltera, no quiere estar amarrada

En la suya con n-o-t-a

Y t-r-o-p-a, yo sé que se va

No quiere anillo, ni s-o-g-a

Casi soltera, no quiere estar amarrada (jaja)

Yo sé que lo que quiere es ser descifrada

Seteada, bien-bien masterizada

Terminar en la cama amarrada

Como media vida, media asfixiada (auh)

Y la piel erizada (auh), enviciada

Junkie, sexy, mami desquiciada

De mala la actitud (ajá)

Bandolera, puedo captar su mood

I'm like "tranqui, boo"

I know you want it (uh uh)

I know you want it

Lo tú quieres es perreo y que aquellos no llamen (oh, oh)

Está casi, casi

Ella está casi, casi soltera

Un corillo de bandoleras

Quieren perreo la noche entera

Sin cojones le tiene si se enteran

Porque está casi, casi soltera

Un corillo de bandoleras

Quieren perreo la noche entera

Sin cojones le tiene si se enteran, yeh

Ajá

Yo, Yaviah, ah

El Gato, el Conejo, animales sueltos, oh