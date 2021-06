Billie Eilish se divierte con sus amigas en 'Lost Cause'

ADELANTO DE 'HAPPIER THAN EVER'

Poco a poco vamos descubriendo los temas que compondrán Happier than ever, el segundo álbum de Billie Eilish que llegará tras el éxito de su debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Tras presentarnos My future, Therefore I Am y el más reciente tema Your Power, ahora le toca el turno a Lost Cause. Una canción de la dijo es de sus favoritas y que ha presentado con un videoclip en el que aparece rodeada de sus amigas cantando y riendo en una fiesta en una casa.

Billie Eilish se encuentra en una etapa profesional en la que se siente muy cómoda con lo que está haciendo. Sobre el disco Happier than ever (más feliz que nunca) explicó que era el mejor proyecto que ha hecho hasta la fecha: "Nunca he sentido tanto amor por un trabajo como por este. Espero que la gente lo sienta de la misma manera que yo".

Mucho más liberada

Desde que se dio a conocer, Billie Eilish se caracterizó por su personalidad tímida y sus problemas para lidiar con la fama que le vino de repente cuando tan sólo era una adolescente.

Durante los últimos años, la artista ha estado trabajando no sólo en su música sino en su salud mental, superando sus problemas de ansiedad y trastornos alimenticios. Así lo ha demostrado recientemente con su posado en lencería, dejando a un lado su característica ropa oversized para ocultar su cuerpo.

También es significativo su cambio de look, despidiéndose de su pelo bicolor por un rubio más natural. La propia Billie explicó que significaba el inicio de una nueva etapa que se verá culminada con el lanzamiento de Happier than ever.

La grabación de este videoclip fue, según ha escrito en Instagram, el mejor momento de sus vidas.