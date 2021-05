Una mirada al interior de Billie Eilish: así es su libro de fotografías

Los comentarios que ha generado la sesión de fotos de Billie Eilish para la edición británica de Vogue ha puesto a la cantante californiana en boca de todos. Como si el fenómeno Billie Eilish acabase de aterrizar. Sin embargo, la artista de 19 años lleva tiempo en lo más alto de las listas. De hecho, el premio recibido en la gala de los Brit Awards de este martes 11 de mayo es ya su segundo galardón como Mejor Solista Femenina Internacional. Lo levantó en 2020 y lo volvió a levantar en 2021.

Su lista de reconocimientos es inmensa. Tiene, entre otros muchos, tres Billboard Music Awards, dos MTV Europe Music Awards y cuatro premios Grammy. Y su lista de hitos, enorme. Compuso el tema principal de la última película de James Bond, Not time to die (2020), y actuó en la gala de entrega de los Oscar 2020, aunque no le gustó demasiado su actuación.

Con solo 16 años grabó su primer EP, Ocean Eyes, con la ayuda de su hermano Finneas en su propia casa. Lo promocionó desde su habitación en la plataforma SoundCloud y, sin esperarlo, consiguió 48 millones de reproducciones. A partir de ahí comenzaron las preguntas. ¿Quién es Billie Eilish? ¿Cómo es posible que siendo tan joven tenga las ideas tan claras?

Todavía no ha cumplido los 20 (nació el 18 de diciembre de 2001) y se ha convertido en una de las artistas más prometedoras de la década, y no solo por su incuestionable talento para la música. Su personalidad despierta muchas incógnitas y la vida personal de la cantante es un misterio que ella insiste en proteger y muchos quieren descubrir.

Ahora Billie Eilish publica su proyecto más personal: un libro de fotografías que sale a la venta este jueves 13 de mayo en España en el que repasa los momentos más importantes de su vida y, a través de pequeños relatos, descubre a su público qué sentimientos hay tras ellos. "Quería llenarlo de recuerdos reales de mi vida", contó a la edición británica de la revista Vogue al hablar de Billie Eilish, por Billie Eilish.

El proceso de creación del libro

La cantante habla con Vogue de lo complicado que fue llevar a cabo el proyecto. "Fueron meses y meses y meses de revisar mis carretes de fotos, prácticamente desde que nací hasta ahora, y mi madre tuvo que hacer lo mismo. Fue como un millón de discos duros", asegura.

"Cuando llegó el gran día de ponernos a ello, imprimimos todas las fotos que queríamos quedarnos en papeles pequeños y las colocamos todas por el suelo de mi casa en el orden correcto y con los números de página que iban a llevar. Nos ocuparon la cocina entera y la sala de estar y el salón y la mesa del salón y el pasillo y hasta el sofá. Estuvimos liados hasta las 4 de la madrugada", explica la artista, que quería crear para sus fans un viaje narrativo y visual a través de su vida que reflejase el verdadero espíritu de Billie.

No es oro todo lo que reluce

Billie Eilish ha querido incluir tanto las luces como las sombras que la han acompañado durante su adolescencia y precoz madurez; como las lesiones que sufrió de joven y le impidieron dedicarse al baile, los problemas físicos y de ansiedad que tuvo durante la gira When We All Fall Asleep Tour de 2019, los terrores nocturnos, la presión mediática o sus encuentros con los fans.

"Quería que mostrara cómo recuerdo yo las cosas, no en plan 'mira qué cosa tan guay me pasó'. Quería que fuese en plan: 'mira, esto es algo que a nadie le va a parecer guay, pero para mí fue muy guay…' o 'esto a la gente le puede parecer guay, pero yo lo pasé fatal", señala la artista, que durante su adolescencia cursó clases de baile profesional pero una grave lesión en el tobillo la obligó a apartarse de la disciplina.

La Billie más desconocida

A través de estas imágenes personales y con la ayuda de pequeños títulos, pies de página y las referencias que la cantante ha incluido en el audiolibro que acompaña el proyecto, Billie Eilish dibuja esa personalidad que se oculta detrás de la artista.

Imágenes de su infancia en Los Ángeles, los edits que ella misma hacía de sus ídolo Justin Bieber, disfraces de Halloween desconocidos hasta ahora, momentos en casa con su familia, encuentros con los fans en los conciertos y un montón de anécdotas personales forman Billie Eilish (Wren & Rook). Una mirada íntima a la vida y la carrera de Billie Eilish, tanto dentro como fuera del escenario.