Black Eyed Peas presenta 'No Mañana' y anuncia las colaboraciones de su próximo álbum

La nueva propuesta musical de Black Eyed Peas se titula 'No Mañana' y es una colaboración con el artista dominicano El Alfa.

El grupo estadounidense rinde homenaje a los ritmos latinos y no solamente en esta canción, también en su próximo álbum, 'Translation', que estará a la venta el 19 de junio, contará con la participación de grandes representantes de la música urbana.

'No Mañana' fusiona el característico sonido de Black Eyed Peas con el moombahton y el reguetón, y también mezclan el inglés y el español. El single viene acompañado de un videoclip dirigido por will.i.am y Sterling Hampton.

'TRANSLATION', OCTAVO ÁLBUM

El próximo 19 de junio saldrá a la venta 'Translation', el octavo álbum de Black Eyed Peas. El disco estará formado por 15 canciones, de las que destacan las colaboraciones con artistas como J Balvin, Maluma, Ozuna, Shakira, Nicky Jam, Tyga, Piso 21, Becky G y French Montana.

Con este disco, la banda estadounidense se reinventa y cumple su deseo de trabajar con varios cantantes urbanos a los que consideran "los nuevos titanes de la música".

A lo largo de su trayectoria, Black Eyed Peas ha colaborado con numerosos artistas, pero sus últimos trabajos han estado enfocados a la música latina, como con 'Ritmo', junto con J Balvin, o 'Mamacita' con Ozuna y J. Rey Soul, tema del que nos hablaron en 'Europa Home Date'.

TRACKLIST DE 'TRANSLATION'

1. RITMO (Bad Boys For Life) [with J Balvin]

2. FEEL THE BEAT (with Maluma)

3. MAMACITA (with Ozuna & J. Rey Soul)

4. GIRL LIKE ME (with Shakira)

5. VIDA LOCA (with Nicky Jam & Tyga)

6. NO MAÑANA (with El Alfa)

7. TONTA LOVE (with J. Rey Soul)

8. CELEBRATE

9. TODO BUENO (with Piso 21)

10. DURO HARD (with Becky G)

11. MABUTI (with French Montana)

12. I WOKE UP

13. GET LOOSE NOW

14. ACTION

15. NEWS TODAY

LETRA DE 'NO MAÑANA' DE BLACK EYED PEAS

Yao (¡rra!)

Let's party like no mañana

Como si no hay mañana

Party like no mañana

Como si no hay mañana

Let's live like no mañana

Como si no hay mañana

Do it like no mañana

We party like this

No mañana (¡rra!)

Rumba, rumba

Rumba, rumba

Rumba, rumba

No mañana

Ayo, ayo, problemas no quiero (¡rra!)

Quiero beber el fuego (¡rra!)

Get wild and party like a rebel

Salvaje, salvaje (Savage)

Bebé, bebé, I can party (¡uh!)

With El Alfa and hottest

Dominicanos rockin' their body (yah)

El 942 ella se lo bebe rico (yah)

El party es de pastilla', de hookah y de perico

Bom-boro-bom-bom, soy el que trafico

Ando en el highway a dosciento' y pico (¡zum!)

'Toy desacata'o, no le paré a la cuarentena (yah)

Llama a las mujere', lo tengo como una antena (prr, prr)

No le pare' bola, yo tengo de la buena

Pa' cuando se ponga happy me la como de cena

Let's party like we're running out of tiempo

Tiempo-po, tiempo-po

Dámelo ahora (tiempo-po, tiempo-po)

Dámelo ahora (tiempo-po, tiempo-po)

Dámelo ahora (prra), dámelo ahora (prra)

Dámelo ahora, no me lo de' mañana

Dámelo ahora, no me lo de' mañana

Dámelo ahora, no me lo de' mañana

Ya-Ya-Ya-Ya-Yao

Let's party like no mañana

Como si no hay mañana

Party like no mañana

Como si no hay mañana

Let's live like no mañana

Como si no hay mañana

Do it like no mañana

We party like this

No mañana (¡rra!)

Rumba, rumba

Rumba, rumba

Rumba, rumba

No mañana (¡rra!)

Ganjah (¡rra!), ganjah (¡rra!)

Girl, you get me hard like ganjah

Stayin' overnight like slumba'

Gal, you outta sight, Stevie Wonder (rra)

Ay, caramba (¡rra!), ay, caramba (¡rra!)

Girl, you got thighs like thunda

Wanna give you pipe like plumba

'Cause you give me wood like lumber (¡rra!)

Hunta', (¡rra!), hunta'

IG only, don't give the number

On her DM, I send cucumber

I stay on top and she stay down under (¡rra!)

We be on the top, all the way up (¡rra!)

Arriba, arriba (¡rra!)

Rompe, rompe, fuck it up

Wu Tang, bring da motherfuckin' ruckus

Jungle, jungle

Get wild like we're straight out the jungle

Moterboat, prrum, that's a mumble

Grab on to the jeans, don't fumble (¡rra!)

Humble (¡rra!), stay humble (¡rra!)

I know your ass on max like jumble

First sight, had to motherfuckin' stumble

Let's party like we're running out of tiempo

Tiempo-po, tiempo-po

Dámelo ahora (tiempo-po, tiempo-po)

Dámelo ahora

Dámelo ahora (prra), dámelo ahora (prra)

Dámelo ahora, no me lo de' mañana

Dámelo ahora, no me lo de' mañana

Dámelo ahora, no me lo de' mañana

Ya-Ya-Ya-Ya-Yao

Let's party like no mañana

Como si no hay mañana

Party like no mañana

Como si no hay mañana

Let's live like no mañana

Como si no hay mañana

Do it like no mañana

We party like this

No mañana (¡rra!)

Rumba

Yao

Rumba

Black Eyed Peas, El Alfa

Rumba

No mañana