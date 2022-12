Britney Spears entierra el hacha de guerra y se reconcilia con su hermana Jamie Lynn con esta foto

Britney Spears y su hermana Jamie Lynn siempre han tenido una relación muy cordial. Aunque sin duda esta situación explotó cuando la cantante se libró de la tutela de su padre y pudo ser libre, ya que una de sus primeras decisiones fue dejar de seguir a la protagonista de Zoey 101 de las redes sociales.

Aun así, no se sabe qué ha ocurrido pero parece que las aguas se han calmado. A través de un post de Instagram, la intérprete de Toxic ha subido varias fotos de su hermana por el día de su propio cumpleaños y le ha dedicado unas bonitas palabras.

"Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti...", ha comenzado Britney, destacando que su hermana es una mujer "valiente, inspiradora, y capaz de mostrar agallas y gloria en tu espectáculo".

Además, ha confesado que Jamie "no está sola" y si alguien entiende cómo se siente, es ella misma. "¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te quiero!!!".

Rápidamente, el post se ha llenado de comentarios de seguidores perplejos, ya que no entienden cómo han podido cambiar tanto las cosas para que hayan pasado de odiarse a dedicarse bonitas palabras en tan poco tiempo.

Qué ha pasado entre Britney Spears y Jamie Lynn

Durante toda su vida, la pareja de hermanas ha demostrado su calidez ante los medios. Ambas hermanas, casi inseparables a pesar de las diferencias de edad, escenificaban su buena relación a menudo en fotografías y reuniones. Sin embargo, la batalla legal de la cantante contra su padre ha acabado con el buen rollo que entre ambas existía y así lo ha detallado la hermana de la artista, que no ha sido un apoyo fundamental en la vida de Britney durante estos duros meses.

La actriz acaba de publicar su primer libro, Things that I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho), unas memorias en las que relata todas las dificultades a las que tuvo hacer frente durante su infancia y adolescencia y en las que también habla abiertamente sobre vivir a la sombra de su hermana.

Britney Spears y su hermana Jamie Lynn Spears // Getty

La tutela de Britney Spears lo cambió todo

Ahora, en una entrevista concedida al programa Good Morning America ​​de ABC, la intérprete de Zoey 101 se ha sincerado, entre lágrimas, sobre cómo le han afectado los ataques de Britney en estos duros momentos y ha recordado que ella siempre estuvo a su lado, incluso tratando de ayudarla en su batalla judicial contra su padre.

“Cuando la tutela se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé", ha recordado en esta entrevista, asegurando que ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo en su familia. "Entendía tan poco sobre eso entonces como ahora", aseguraba.

A pesar de esto, la actriz ha reiterado que ella siempre estuvo disponible para ayudar a su hermana y que siempre colaboró con el equipo legal que llevaba el caso para poner fin a la tutela de Britney. “Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana. Ese amor sigue ahí al 100%, amo a mi hermana", aclaró la actriz, que cree que siempre "ha hecho lo correcto por ella". "Ella lo sabe, entonces no sé por qué estamos así ahora", se preguntaba la menor de las Spears.

En su autobiografía, la actriz habla sobre el comportamiento de la artista durante su adolescencia, época en la que la consideraba casi como una segunda madre, y explica que pronto acabó teniendo actitudes "erráticas y paranoicas".

Sin embargo, al referirse a estas palabras, Jamie Lynn ha asegurado que así fue cómo se sintió cuando era más joven y negándose a valorar el estado actual de salud mental de su hermana. "No puedo hablar del estado mental de otra persona, no creo que eso sea justo. Puedo decir cómo me sentí porque eso importa. Importa que me dolió…", ha explicado la actriz, que también tuvo que lidiar con los problemas de su padre, derivados del abuso de alcohol.