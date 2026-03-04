14 canciones

BTS anuncia el tracklist completo de 'Arirang', un disco producido por Diplo y El Guincho

Después de tres años sin música en conjunto BTS lanzará el 20 de marzo su disco Arirang, y ahora el grupo de K-POP desvela su tracklistcompleto, con un single destacado.

BTS en los Premios Grammy 2022
BTS en los Premios Grammy 2022 | Getty Images

Madrid04/03/2026 16:35

Arirang está a la vuelta de la esquina. BTS vuelve a estrenar música en conjunto este 20 de marzo, con un álbum de lo más especial.

Su nombre ya lo marca: se trata de una canción folclórica de Corea, que es todo un símbolo cultural que apela a las emociones. Y es una metáfora perfecta para la reunión de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Los detalles de Arirang se están haciendo de rogar. De hecho, la boyband de K-POP anunció antes que el disco su nueva gira mundial, con paradas en Madrid. Poco después anunciaron el título del álbum, al que acompañaron de su portada.

Ahora, a dos semanas de su estreno, BTS anuncia todas las canciones que formarán su nuevo disco. En total serán 14 temas, y tal y como han desvelado parece que Swim, su séptima pista, se convertirá en el single oficial de Arirang.

El grupo de K-Pop también ha desvelado quiénes están detrás de cada canción, y entre los productores destacan Diplo, Ryan Tedder de One Republic, Kevin Parker de Tame Impala, El Guincho, Flume y Pdoog, entre otros,

Tracklist de Arirang

  • 1. Body to Body
  • 2. Hooligan
  • 3. Aliens
  • 4. FYA
  • 5. 2.0
  • 6. No. 29
  • 7. SWIM
  • 8. Merry Go Round
  • 9. NORMAL
  • 10. Like Animals
  • 11. they don’t know ’bout us
  • 12. One More Night
  • 13. Please
  • 14. Into the Sun