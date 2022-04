Camila Cabello regresa con 'Familia', su nuevo disco

Llevábamos tres años esperando nueva música de Camila Cabello y hoy, por fin, ya podemos escuchar Familia. Este nuevo álbum está formado por 12 canciones donde se encuentran los singles que ya conocíamos, Don't Go Yet y Bam Bam junto a Ed Sheeran.

Para comprender lo que nos ofrece Camila en su nuevo proyecto es importante recordar que la artista tiene raíces cubano mexicanas. Con siete años emigró junto a su madre a Miami (Estados Unidos) donde creció hasta que su vida dio una vuelta de 180 grados al presentarse al concurso de talentos The X Factor.

Todo sobre Familia

El álbum comienza con una breve introducción de 17 segundos en los que escuchamos unas trompetas que de forma inmediata nos transportan a México. Celia es la primera canción en la que escuchamos a Camila Cabello interpretar una canción de principio a fin en español. El título de la canción hace referencia a Celia Cruz de la que Cabello siente una gran admiración.

Y de Cuba y Celia cruz, pasamos a volvernos locos con psychofreak un hit pop junto a Willow. La cantante compartía hace unos días en sus redes sociales que era una de sus canciones favoritas del álbum. Camila Cabello canta sobre sentirse tan sobrepasada hasta llegar a desconectarse del mundo y vivir casi como una autómata. En este tema, la artista cubanomexicana aprovecha para lanzar un mensaje a sus excompañeras de Fifth Harmony, en el que dice "he estado en este ruedo desde que tenía quince años, no culpo a las chicas por cómo fueron las cosas".

En este viaje dentro de la Familia de Camila Cabello, nos topamos con Ed Sheeran en el ya muy sonado Bam Bam. Los artistas cantan a las expectativas no alcanzadas que nos llevan a nuevas situaciones que nunca hubiéramos imaginado. Sin duda, esta canción es una oda a la vida, a seguir bailando a pesar de las dificultades que se crucen en nuestro camino. Ese mensaje se refuerza en La buena vida una canción con muchas influencias mexicanas (mariachis incluidos) donde la cantante tiene claro que quiere disfrutar de cada minuto vivido.

Quiet y Boys Don't Cry se alejan del sonido latino y nos recuerdan a la Camila de sus primeros dos trabajos. Quiet fue la primera canción que escribió del disco, y en la que comparte sus sentimientos más personales.

Hasta los dientes con María Becerra es un hit bailable, pegadizo y la primera de las colaboraciones con una cantante Latinoamérica.

Otro artista latino en Familia es Youtuel en la canción Lola donde hacen mención a Barcelona y cuya protagonista, quien da nombre al título, es una mujer que no puede cumplir sus sueños porque la situación de pobreza y conflicto de su país se lo impide. Así, los intérpretes hacen un guiño a la duras situaciones vividas en Cuba. En la canción, Youtuel canta la frase 'quiere libertad, quiere patria y vida', haciendo referencia a su canción Patria y vida ganadora del premio Grammy a mejor canción del año en 2021.

Familia termina con una balada, 'everyone at this party', una composición con solo voz y guitarra. Un broche final muy personal y emotivo en esta montaña rusa de emociones al más puro estilo Camila Cabello.