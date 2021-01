La verdad detrás del bigote de Camilo: Evaluna descubre su secreto mejor guardado

Si hay algo que defina a Camilo, a parte de su buenrollismo y música, es su disparatado bigote. Lo ha convertido en su firma y en su marca personal y, gracias a él, está consiguiendo diferenciarse de muchos de sus compañeros a nivel imagen.

Ahora y gracias a la mujer del cantante, Evaluna Montaner -que es además la directora y productora de gran parte de sus vídeos musicales-, hemos podido conocer cuál es el secreto para mantener y cuidar la forma de su bigote.

👉 Mau y Ricky: "'Me Enamora' puede brindarle mucha alegría a mucha gente que lo necesita en estos momentos"

Y es que en un vídeo, subido por el hermano de Eva Luna e integrante del dúo musical Mau y Ricky, y grabado en el estudio donde se rodó su último videoclip 'Ropa Cara', se muestra cómo Camilo no deja de dar instrucciones a su cuñado que le está ayudando a prepararse para que su bigote quede lo más puntiagudo posible. 'Ropa Cara' acaba de salir esta misma semana y se está convirtiendo en todo un fenómeno mundial.

👉 Camilo critica la superficialidad en 'Ropa Cara'; "una historia basada en hechos reales"

"Hay que ajuntar, ajuntar y ajuntar para que quede lo más juntito. You know? Lo agarras así y lo sueltas. Y tienes que hacer cuando lo agarres, con un poquito de cera, que los pelitos que están separados pues se junten", le explica visualmente muy concentrado. Mientras, Evaluna, graba el proceso entre risas.

En poco tiempo el vídeo se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales y entre los fans del cantante. En pocas horas, ha conseguido superar los más de 155.000 me gustas, además de acumular innumerables visualizaciones de personas ansiosas por conocer el secreto mejor guardado de Camilo sobre su famoso bigote.

.

ENTREVISTA CON CAMILO EN EUROPAFM.COM

.

Tras charlar a través de la pantalla durante el confinamiento, Juanma Romero y Camilo se reencontraban, pero en esta ocasión, por fin, lo hacían cara a cara y es que este "ha sido un año complejo", como comentaba el artista.

La música de Camilo llegó a España con 'Tutu', una colaboración con Pedro Capó que luego versionaron junto con Shakira. El artista nos confesaba que cantar con su compatriota es haber cumplido un sueño, ya que para él, Shakira es "sinónimo de grandeza, de excelencia, de detalle y de estrella".

Otro de los éxitos de Camilo es 'Favorito', una canción muy especial que cada uno puede dedicársela a quien desee. El cantante expresaba que "me hago la ilusión de que la música que hago me pertenece, pero en realidad no me pertenece", ya que considera que él hace "las canciones y después pasan a tener lugar en la vida de otras personas". De esta manera, siente que sus temas forman parte de la "banda sonora" de mucha gente: "Me siento muy afortunado de que mis canciones tengan lugar en la vida, en la casa, en la historia de las personas". ¡Vuelve a ver la entrevista de Juanma Romero a Camilo para europafm.com!