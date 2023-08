PARTITURAS POR GUIONES

Cantantes que han dado el salto a la pantalla

Dua Lipa ha dado el salto al cine con un papel en la película del verano, Barbie. Y aunque su personaje, Barbie Sirena, no es protagonista de la trama, su nombre dentro del reparto es un atractivo más. La cantante no es la única, aquí algunos de los ejemplos actuales de estrellas de la música que han dado el salto al cine y pueden llegar a ser también estrellas de la interpretación (o no).