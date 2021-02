Celebra el Día de la Radio en Europa FM con Juanma Romero, porque en ¿Me Pones? ¡Tú eres el protagonista!

En Europa FM celebramos el Día de la Radio contigo, pero no solo este 13 de febrero sino cada fin de semana, porque tú eres el protagonista indiscutible de ¿Me Pones?

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO EL 13 DE FEBRERO?

El 18 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, hacía suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36ª reunión, en la que programaba el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, ya que fue el día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946.​

UN POCO DE HISTORIA DE LA RADIO

Cuando el 14 de mayo de 1897 Guglielmo Marconi realizó la primera retransmisión de radio de la historia, de bien seguro que no imaginaba que la radio se convertiría en un compañero indispensable en nuestro el día a día. Y es que ya sea en el coche, en la ducha, en casa o mientras hacemos deporte... ¡La radio nos acompaña, nos motiva y nos anima!

La aparición de la radio musical, también supuso un antes y un después para los artistas: por fin tenían plataformas en las que promocionar su música. Por eso no es de extrañar que a lo largo de la historia los mejores artistas hayan dedicado canciones a este gran medio de comunicación. Es el caso por ejemplo de Queen, que hizo un temazo titulado 'Radio Ga Ga'.

UNA PLAYLIST PARA AMANTES DE LA RADIO

Aprovechamos el gancho de este 'Radio Ga Ga' de Queen, para repasar algunas de las mejores canciones que se han dedicado a la radio en los últimos años. De Madonna o Rihanna a Beyoncé, ¡viva la radio!

👉 Madonna homenajea a la radio en su tema ‘Turn Up The Radio’

👉 Rihanna en ‘Pon de Replay’

👉 Alesha Dixon con 'Radio':

👉 Enrique Iglesias y su 'Súbeme la radio':

👉 Robbie Williams con ‘Radio’:

👉 Beyoncé, con su tema que también titulado 'Radio':

👉 Por supuesto 'Radio Ga Ga' de Queen:

Estos son solo algunos ejemplos de esta peculiar unión entre radio y música. Y es que muchos de estos artistas, no serían nada si en su día las emisoras de radio no hubieran apostado por reproducir sus temas. Por este motivo, muchos artistas guardan con nostalgia recuerdos en forma de canción sobre la radio. Pero sin duda alguna, si hay un tema mítico dedicado a este medio de comunicación y cantado por todos es ‘Video Killed The Radio Star’, de The Buggles:

Ya sea en el coche, en casa o antes de dormir... en Europa FM queremos seguir acompañándote durante muchos años más. Por eso, no hoy más que nunca, queremos gritar ¡qué viva la radio!

¡Feliz Día Mundial de la Radio!