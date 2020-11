Nía, la Beyoncé española, arrasa en 'Adivina la canción'

Esta semana en 'yu Music', nuestra invitada, Nía, se enfrenta a Carlos Marco en 'Adivina la canción'. El presentador es un experto en este juego, pero la artista parece ser que llega con fuerza y ¡se las sabe todas!

Los participantes han empezado haciéndose un lío con las primeras notas de 'Can You Feel The Love Tonight' de Elton John. Lorena y Nía han negado que formara parte de la banda sonora de 'El Rey León', como decía Carlos Marco, ¡que tenía razón! El juego se ha animado con 'Reggaeton Lento' de CNCO.

Nía ha confesado que tras sus espectaculares actuaciones hay mucho trabajo y ensayo. Pero está claro que su talento es innato, como el de Amy Winehouse, a la que ha reconocido a la primera, como también a Maluma con 'Hawai'. Y qué momentazo ha protagonizado Carlos Marco al intentar adivinar 'Hallelujah' de Leonard Cohen, canción que dice Nía que le gustaría versionar con ritmo reguetón.

Nuestra invitada ha sido la ganadora de 'Adivina la canción' y se ha coronado con 'Halo' de Beyoncé, con la que comparan, y 'Guantanamera', una de sus canciones de referencia, ya que le "encanta la música latina clásica".

👉 Puedes ver a Nia en 'Adivina la canción' en el minuto 12:45: