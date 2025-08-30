Coldplay aplaza dos conciertos en Londres por una huelga de metro: "Nos hemos visto obligados"

Coldplay en uno de sus diez conciertos en el Estadio Wembley de Londres | Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Coldplay está celebrando diez conciertos en Londres como parte de su residencia en el Estadio Wembley, que iba a tener lugar desde el 22 de agosto hasta el 8 de septiembre como parte de su gira internacional Music of the Spheres World Tour.

Sin embargo, este sábado 30 de agosto, la banda británica ha emitido un comunicado urgente por el cambio de fechas de los dos últimos espectáculos de su estancia en la capital británica. "Lamentamos anunciar que, debido a una huelga programada en el metro de Londres, nos hemos visto obligados a reprogramar nuestros dos últimos conciertos de la actual serie en el Estadio de Wembley", empieza diciendo el texto.

"Sin el servicio de metro, es imposible trasladar de forma segura a 82.000 personas al concierto y de regreso a casa, por lo que no se puede conceder la licencia del evento para las noches del 7 y 8 de septiembre", sigue explicando Coldplay. "Para evitar cancelar los espectáculos, nuestra única opción es reprogramarlos".

De esta forma, el concierto del domingo 7 de septiembre se traslada al sábado 6 de septiembre, mientras el del lunes 8 de septiembre pasa al viernes 12 de septiembre.

Qué pasa con las entradas

Tal y como informa el grupo, las entradas adquiridas originalmente siguen siendo válidas para las nuevas fechas. "Si puedes asistir al nuevo concierto, no necesitas realizar ninguna gestión: tu entrada actual seguirá siendo válida para acceder", explica Coldplay.

"Quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar el reembolso completo de su entrada, contactando con el punto de compra antes de las 12:00 BST del martes 2 de septiembre. Las entradas devueltas saldrán a la venta general a las 11:00 BST del miércoles 3 de septiembre, exclusivamente a través de Ticketmaster", añade la banda liderada por Chris Martin.

"Sentimos profundamente la decepción, frustración e inconvenientes inevitables que esta situación pueda causar", lamentan los integrantes de Coldplay en el final de su comunicado.