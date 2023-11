Cómo empezó el fenómeno Quevedo, el artista español nominado a dos Latin Grammy

El 6 de julio de 2022, Bizarrap lanzó su Music Session #52 y, como ya había adelantado en sus redes sociales días antes el productor argentino, esta vez el cantante que le acompañaba en su nueva sesión era el rapero canario Quevedo

Lo demás ya es historia reciente de nuestra música: desde su lanzamiento, se mantuvo a lo largo de siete semanas en la primera posición del Top 50 Global, la lista de éxitos musicales más escuchada en todo el planeta, y Quevedo se convirtió en el primer artista español en en alcanzar el número uno de Spotify Global.

Durante muchos días de los meses de julio y agosto, la canción, que todo el mundo terminó por llamar Quédate, llegó a tener una media de 6,8 millones de reproducciones diarias en la plataforma. Fue, sin duda, la canción del verano de 2022 —y aún coleó en 2023— y Quevedo pasó a ser uno de los músicos más conocidos de nuestro país, acaparando conversaciones en redes sociales y siendo tendencia en búsquedas en internet. Había comenzado el fenómeno Quevedo.

Un fenómeno al que le puede poner el broche de oro si la canción consigue los tres gramófonos —a la Mejor interpretación, a la Mejor canción urbana y a la Mejor fusión urbana— a los que opta en la gran noche de los Grammy Latinos, la gala más importante de la música latina, que se celebrará en Sevilla este jueves 16 de noviembre. y en la que Quevedo opta a dos de estos premios. Por cierto, él ya ha confirmado su asistencia.

El imparable ascenso de un recién llegado sin disco y sin discográfica

El boom de Quédate sacó del anonimato a Pedro Luís Domínguez, su verdadero nombre, y loo convirtió, en solo unos meses, en una estrella aquí y al otro lado del Atlántico. “La fama es difícil. Hace tiempo que no tengo intimidad, lo que me obliga a salir tapadito. Si pudiera estar una semana sin que nadie me reconociera, lo firmaría”, afirmó en una entrevista en El Periódico de España.

El origen de la colaboración con Bizarrap lo ha contado en varias entrevistas: “Habíamos hablado por Instagram alguna vez, pero nunca cuadramos nada. Así que, cuando fui a Argentina para grabar un videoclip con Duki, me escribió. Es un recuerdo único. Fue la primera vez que viajaba al extranjero por mi música. Pese a ello, empecé a rayarme. Y me pregunté qué hacía allí. No lo entendía… Ahora, lo considero una vivencia bonita”, explicó y también aclaró, respecto a la canción, que tiene novia desde hace años y que la letra no es una vivencia suya.

Cuando le ‘asaltó’ el éxito con Music Session #52 , apenas llevaba dos años cantando y componiendo de forma profesional, había dejado sus estudios de ADE (Administraciòn y Dirección de Empresa) y aún no tenía publicado ningún disco. Tampoco había una gran compañía discográfica detrás de su proyecto. Además, como contó en La Resistencia, hasta enero de 2022 no pudo empezar a vivir de la música. Ahora es millonario.

Sin embargo, lo cierto es que, aunque aún era nuevo en el mundo y la industria mainstream, desde principios de 2022 su nombre empezó a sonar en la escena del trap y el rap, sobre todo por algunas de sus colaboraciones. En enero se lanzó Cayó la noche Remix, una canción que grabó junto a seis artistas canarios y que se colocó en el top 1 del ranking de Spotify de las canciones más escuchadas en España y en el número 2 en la lista de los 100 vídeos musicales más populares en España de YouTube. Solo unas semanas más tarde, fue elegido por Ed Sheeran para grabar uno de los muchos remix de su canción 2Step. Y en mayo de 2022, lanzó junto al argentino Duki y el estadounidense De La GhettoSi quieren frontear, colaboración que hizo posible el encuentro en Argentina con Bizarrap que le cambió la vida.

Nuevo disco, nueva gira y llenos absolutos

El 11 de enero del 2023, el cantante anunció en redes sociales que su primer álbum de estudio estaba listo para salir. El disco, titulado Donde Quiero Estar, fue lanzado el 20 de enero y contiene 16 canciones —de las que había adelantado cuatro sencillos—, entre ellas colaboraciones con Myke Tower, Cruz Cafuné y Omar Montes.

Este lanzamiento, de nuevo, le colocó en los primeros puestos de las listas: el primer día consiguió 10,92 millones de reproducciones en Spotify, la cifra más alta conseguida por un artista español en la plataforma superando a Motomami de Rosalía. Cuatro de los temas Ahora qué, Wanda, Dame y Yankee entraron directamente al top 10 de canciones más escuchadas en España y Argentina.

El fenómeno Quevedo en las plataformas musicales no tardó en trasladarse a los directos, los de su gira —que arrancó en Las Palmas de Gran Canaria en marzo— y a los muchos festivales en los que ha formado parte del cartel. “Quevedo consigue un récord histórico agotando las 11.000 entradas del Navarra Arena en menos de 24 horas”, “Quevedo agota en horas las entradas del Pilar con 225.000 peticiones de compra simultánea”, “Quevedo agota en menos de dos horas las entradas para su concierto en A Coruña”, “Quevedo lo revienta en casa y hace sold out en menos de una hora”, “Quevedo arrasa en el Wizink Center de Madrid”... son algunos de los titulares que rubrican la fiebre por el músico canario.

Por supuesto, el lleno también fue total en el concierto gratuito que dio junto al rapero granadino Saiko en la Sala La Riviera de Madrid para presentar su colaboración Buenas. Lo anunciaron con menos de 24 horas de antelación y las 2.000 entradas se agotaron en cuestión de minutos.

El 11 de noviembre, el cantante dio por finalizada su gira, mientras no deja de ilusionar a sus fans con nuevas e inesperadas colaboraciones. Su próximo sorprendente lanzamiento será una canción con Aitana, noticia que la propia cantante confirmó. Al fenómeno Quevedo parece que aún le queda mucha vida...